Co za przemiana! Zwyciężczyni "Projektu Lady" zamieniła szpilki na wojskowy mundur. Dama w szeregach armii

Patrycja Wieja z "Projektu Lady" zamieniła szpilki na mundur

Patrycja Wieja dała się poznać szerszej publiczności jako zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji "Projektu Lady". Dziewczyna przeszła tam wielką przemianę pod okiem Małgosi Rozenek-Majdan i zdeklasowała współzawodniczki. Najwyraźniej rywalizację ma w swojej naturze, bo z pałacowych wnętrz show trafiła do świata sportowych wyczynów. Aktywna dama wzięła udział w pierwszej edycji Ninja Warior Polska, by następnie, jako zawodniczka Fame MMA, zdobywać serca kibiców walcząc w oktagonie. Była także instruktorką fitness oraz ma na swoim koncie rolę w filmie "Wojowniczka". Dużo jak na jedną drobną kobietkę! Sporo, ale najwyraźniej wciąż niewystarczająco, bo Patrycja stanęła przed nowym wyzwaniem. Czyżby zainspirował ją do tego partner, który również jest wojskowym. Patrycja Wieje wstąpiła do armii. W szeregach Wojska polskiego będzie dbała o nasze bezpieczeństwo.

Patrycja Wieja jest już po przysiędze! Chce być "lepszą wersją siebie"

"Po przysiędze… Dużo osób pyta, skąd taka decyzja. Dobrze mnie znacie i wiecie, że nie lubię stać w miejscu… cały czas staram się rozwijać. Poczułam, że teraz jest ten moment, chce się sprawdzić wyjść ze strefy komfortu i zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Czuję, że to jest ten czas, żeby poszukać nowych możliwości, zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje doświadczenie" - napisała na Instagramie, publikując zdjęcia w mundurze. (...)" Wyjaśniła też powody swojej decyzji: "Chcę przełamać swoje ograniczenia i przekroczyć wszelkie bariery, które stoją mi na drodze. Wiem, że będzie to trudne, ale jestem gotowa na to wyzwanie. Chcę się rozwijać, uczyć się nowych rzeczy i być lepszą wersją siebie. Dlatego podjęłam decyzję o wyjściu ze strefy komfortu i mam nadzieję, że będzie to dla mnie inspirujące i satysfakcjonujące doświadczenie". Ogromna zmiana, gratulujemy odwagi!

Patrycja Wieja: Żałuje udziału w "Projekt Lady"? Wyjawiła patent Małgorzaty Rozenek-Majdan! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.