Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor zaszaleli! Jak to zobaczyliśmy, poczuliśmy ukłucie zazdrości. "Efekt jest oszałamiający"

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor znowu dali nam zajrzeć do swojego nowego mieszkania. Mają w nim okazały ogród wertykalny! Obalają popularny mit. "Jak tak chaotyczne, niezorganizowane i dużo podróżujące osoby jak my mogą..."

Joanna Koroniewska już nie raz w żartach narzekała na przeciągający się wciąż remont nowo zakupionego mieszkania. Teraz wygląda na to, że prace wreszcie ruszyły do przodu na tyle, że Dowborowie mogli zacząć chwalić się ich efektami. A jest na co popatrzeć! Ostatnio fani mogli obejrzeć, jaką kuchnię wybrał Maciej Dowbor z żoną, sama Joanna Koroniewska zaś po swoich nowych włościach pływała w samej bieliźnie.

Tym razem prowadzące co jakiś czas na swoim Instagramie "Domówki u Dowborów" małżeństwo, zapraszające do swojego apartamentu innych znanych i lubianych, podzieliło się z fanami widokiem nowego, domowego studio nagraniowego. Ogród wertykalny, zajmujący całą ścianę, nie tylko znacząco ożywił wnętrze, ale i dodał mu klimatu. Umówmy się, bez domowej dżungli życie w wielkim mieście nie miałoby smaku!

Przy okazji Joanna Koroniewska obaliła popularny mit. Rezygnujecie z zieleni w domowej przestrzeni w obawie przed tym, że o rośliny ciężko będzie odpowiednio zadbać? Tak poradziła sobie z tym aktorka!

Jesteście z tych, którzy mają rękę do kwiatów czy raczej tacy jak ja…? Tak będzie wyglądało nasze zielone studio do "Domówek" i innych podobnych projektów! Kto powiedział, że ogród można mieć tylko w domu?! I to jeszcze wertykalny! Dowbor się bronił, a teraz się zachwyca - zagaiła do fanów w charakterystycznym stylu Joanna Koroniewska.

Jeżeli tak się składa, że nie macie "ręki do kwiatów" i Wasze roślinki nigdy nie miały za dużo szczęścia do Waszej pamięci o ich regularnym podlewaniu, istnieją jeszcze alternatywne rozwiązania.

Pewnie się zastanawiacie, jak tak chaotyczne, niezorganizowane i dużo podróżujące osoby jak my utrzymają taki ogród w dobrej kondycji i jak to wszystko w ogóle działa? (...). Po pierwsze mamy specjalny system automatycznego podlewania i odprowadzania wody, a rośliny są zawieszone na specjalnym filcu, który utrzymuje odpowiednią wilgotność! Taka ciekawostka, ale efekt jest oszałamiający, no i to powietrze! Mega sprawa! - zachwycała się Koroniewska. I po problemie!

