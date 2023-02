Joanna Opozda w końcu opowiedziała o nowej miłości. Już jest jasne, z kim spędzi walentynki. "Staram się oddawać mu każdą wolną chwilę"

Podobna do taty?

Joanna Opozda po rozstaniu z Antonim Królikowskim samotnie wychowuje synka, Vincenta. Aktorka niejednokrotnie podkreślała, że macierzyństwo pochłonęło ją w całości i każdą wolną chwilę poświęca ukochanemu dziecku. Opozda stara się także łączyć pracę z wychowywaniem Vincenta. Z względu na sytuację, w jakiej znalazła się po urodzeniu syna i rozstaniu z mężem, zdecydowała się na szybki powrót do obowiązków zawodowych. Od jakiegoś czasu w mediach spekulowano, że Joanna Opozda spotyka się z raperem Malikiem Montaną, jednak były to jedynie plotki. Potem pojawiły się doniesienia, że aktorka może spotykać się z Remigiuszem Mrozem. W końcu Joasia postanowiła skomentować informacje o swojej nowej miłości. W rozmowie z Jastrząb Post wyjawiła, czy jest już gotowa na nowy związek. - Nie wiem czy jestem otwarta, czy zamknięta. Nie myślę o tym zupełnie. Jestem bardzo zajęta wychowywaniem Vincenta, on mnie tak pochłania i staram się oddawać mu każdą wolną chwilę - powiedziała aktorka.

Aktorka wyjawiła, z kim spędzi walentynki

Choć Joanna nie jest w związku z żadnym mężczyzną, to ma już plany na tegoroczne walentynki. Aktorka zdradziła, z kim spędzi święto zakochanych. - Spędzę je na pewno z moim synem. - podkreśliła.