Julia Wieniawa ma ostatnio bardzo dobry czas. Młoda aktorka gra w filmach, serialach, teatrze, zasiada w jury znanego programu rozrywkowego, a także wydaje kolejne single. Nie od dziś wiadomo, że 25-latka spełnia się również jako influencerka. Jej instagramowe konto przepełnione jest zdjęciami oraz nagraniami, na których pokazuje, co robi w czasie wolnym, a także jak wygląda jej praca. Niedawno na jej InstaStories pojawiły się filmiki, na których zaprezentowała to jak wyglądała na weselu znajomych. Jej stylizacja zrobi na was wrażenie.

Julia Wieniawa z torebką za kilka tysięcy złotych

Niedawno Julia Wieniawa w swoich mediach społecznościowych udostępniła zdjęcia oraz nagrania, na których pokazuje, jak wygląda jej praca. Wakacje były dla gwiazdy bardzo intensywne - koncerty, festiwale czy plany zdjęciowe to dla niej codzienność. Na szczęście udało jej się znaleźć odrobinę wytchnienia. Na początku września Julka otrzymała zaproszenie na wesele znajomych. We wtorek po południu dodała zdjęcia z tego wyjazdu.

Na dodanych przez Wieniawę relacjach wyraźnie widać jej modną stylizację. Gwiazdka postawiła tego dnia na intensywną czerwień. Aktorka miała na sobie satynową sukienkę, a w rękach trzymała torebkę. Niewielki dodatek okazał się nie byle jaki. Czerwony gadżet pochodzi z domu mody Jacquemes. Za niewielką torbę trzeba zapłacić prawie 4 tysiące złotych. Dla tak przedsiębiorczej artystki, jaką jest Wieniawa, z pewnością nie jest to dużo. Nie od dziś również wiadomo, że 25-latka uwielbia drogie torebki. Jej szafa wypełniona jest po brzegi różnymi modelami popularnych marek.

Julia Wieniawa uwielbia drogie ubrania i dodatki

W garderobie Julii Wieniawy znajduje się masa modnych ubrań oraz dodatków. Artystka ma więc z czego tworzyć swoje nietuzinkowe outfity. Julka często kupuje elementy takich marek, jak - Yves Saint Laurent, Chanel, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Prada czy Jacquemus. Nie wiadomo jednak czy jest to sposób na inwestycję, czy może chwilowy kaprys.

