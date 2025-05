Siostra Tomasza Jakubiaka napisała piękny list do brata. Został przeczytany na pogrzebie

Justyna Steczkowska od lat uchodzi za jedną z najbardziej seksownych i najbardziej stylowych polskich artystek. Jej wizerunek sceniczny to perfekcyjna kompozycja elegancji, kobiecości i odważnych modowych wyborów. Tym razem jednak piosenkarka postanowiła pokazać się z zupełnie innej strony – tej najbardziej codziennej i naturalnej. Nagranie, które wrzuciła do sieci, przedstawia ją tuż po przebudzeniu, jeszcze w domowym wydaniu, ale w pełni gotową na nadchodzące wielkie wydarzenia.

Justyna Steczkowska nadaje z łóżka tuż przed Eurowizją!

Na nagraniu opublikowanym na Instagramie, 52-letnia Justyna Steczkowska pozuje w luźnym szlafroku oraz bez cienia makijażu. Mimo to jej twarz promienieje świeżością. Uśmiechnięta, zrelaksowana i pełna pozytywnej energii – dokładnie takiej, jakiej można oczekiwać od artystki, która lada moment wystąpi na międzynarodowej scenie.

I nadszedł ten dzień. PÓŁFINAŁ EUROWIZJI. Przestał padać deszcz i powoli wychodzi słońce ! Ale fajnie Serum Glass Skin na mojej skórze, więc Idę do Ewuni na makijaż. Dziś cały dzień jesteśmy w hali, której nie możemy opuszczać aż do zakończenia koncertu. Trzymajcie kciuki !!! - czytamy w sieci na instagramowym koncie Steczkowskiej.

Oczywiście w sekcji komentarzy nie zabrakło wielu komplementów w stronę Steczkowskiej. Większość chwaliła ją za piękny i promienny wygląd tuż po przebudzeniu. Inni napisali, że trzymają kciuki za wokalistkę na Eurowizji - "Nigdy tak mocno nie trzymałam kciuków za kogoś w tym konkursie. Wspaniała reprezentacja Polski, Najlepsza!! You got this", "Powodzenia! Dla nas już dawno wygrałaś i jesteś najlepsza. A serum sprawdziłem i faktycznie mega, dzięki za polecenie".

