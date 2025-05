Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska robi furorę i... ogłasza zwycięstwo. Tylko na chwilę

Pierwszy półfinał festiwalu Eurowizja 2025 zbliża się wielkimi krokami. We wtorek, 13 maja, o godzinie 21 rozpocznie się rywalizacja o udział w sobotnim finale. Wśród uczestników mających chrapkę na awans jest Justyna Steczkowska, która zaśpiewa utwór "Gaja". Polka wydaje się być pewna awansu do tego stopnia, że już ogłosiła swoje zwycięstwo, i to w finale Eurowizji! W nazwie klipu do "Gai" wrzuconego na serwis YouTube mogliśmy bowiem przeczytać: "Justyna Steczkowska - GAJA (Eurovision 2025 Winner). Co prawda, po chwili "winner" ("zwycięzca" - ang.) został usunięty, ale screeny się zachowały. Inna sprawa, że Polka naprawdę jest w znakomitej formie artystycznej i robi furorę na próbach. Do tego zadziwiła oryginalnością nie tylko na scenie, lecz także podczas spaceru po ulicach Bazylei (w tym szwajcarskim mieście odbywa się konkurs Eurowizja 2025). To wszystko może mieć znaczenie podczas głosowania widzów. Tymczasem Europejska Unia Nadawców (EBU) ogłosiła wielkie zmiany w ogłaszaniu zwycięzców półfinałów Eurowizji. Wydany został oficjalny komunikat.

Dla fanów Justyny Steczkowskiej i innych artystów startujących w konkursie Eurowizja 2025 to pilna wiadomość. Zdziwieni mogą być szczególnie ci, którzy festiwal oglądają co roku.

Pierwsze 9 krajów zostanie ogłoszonych na ekranie podzielnym na trzy części. Jeden reprezentant zostanie ogłoszony od razu, dwójka pozostałych będzie musiała poczekać na werdykt, czy zostali zakwalifikowani do wielkiego finału. Ostatni półfinalista zostanie ogłoszony w klasyczny sposób. Żaden kraj nie pojawi się na ekranie więcej niż trzy razy, dla zachowania sprawiedliwości

- czytamy w komunikacie dotyczącym zmian w festiwalu Eurowizja. Mamy nadzieję, że to nie wpłynie negatywnie na końcowy wynik Justyny Steczkowskiej.

