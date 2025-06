Karolina Korwin Piotrowska zareagowała na ataki Izraela. Nie użyła słów, dodała wymowny wpis

Karolina Korwin Piotrowska wypowiada się i na tematy ważne - polityczne oraz społeczne, i na te bardziej błahe, dotyczące filmów czy jedzenia. Jakiś czas temu była krytykowana przez internautów za to, że nie opowiedziała się po żadnej ze stron w konflikcie między Izraelem a Palestyną. Teraz jednak opublikowała post, w którym nic nie napisała, ale i tak dała do myślenia. Zdjęcie nawołuje do bojkotu niektórych marek?