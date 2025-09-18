Kayah pochowała ukochaną mamę. Pokazała nagranie z pogrzebu, wzruszenie aż chwyta za gardło. "Mamo, jesteś naszym aniołem"

Kilka dni temu Kayah poinformowała o dotkliwej stracie - zmarła jej ukochana mama. Wcześniej piosenkarka straciła też ojca oraz pupila - psa o imieniu Grey. Niedługo później gwiazda pokazała w sieci bardzo smutne nagranie z ostatniego pożegnania pani Szczot. Kobieta odeszła 30 sierpnia w wieku 81 lat.

Pamięci Krysi - napisała Kayah na swoim profilu na Instagramie 18 września.

Podziękowała też firmie, która zorganizowała piękny, uroczysty pogrzeb. Ten sam dom pogrzebowy odpowiadał za organizację pochówku Joanny Kołaczkowskiej.

To była wyjątkowa uroczystość - czytamy na instagramowym koncie firmy.

Trudny czas w życiu gwiazdy. Kayah straciła bliskich

Pod koniec sierpnia zmarła Krystyna Szczot, mama Kayah. Ten cios, kolejny po stracie ojca i zwierzaka, mocno odbił się na gwieździe, która oznajmiła w sieci:

Moi mili. Ten rok nie należy do najłatwiejszych dla mnie. Pożegnałam Greya, 5 dni później Tatę, a teraz Mamę. Pożegnania są trudne. Nawet na peronie, chociaż wiemy dokąd jedzie pociąg. Staram się stawić temu czoła. Szczególnie spotykając tak cudowną publiczność na koncertach. Mam wspaniałych przyjaciół, którzy otaczają mnie opieką i miłością. Rodzinę, która w bólu jest całością. Syna, który jest dojrzałym i kochającym człowiekiem. Bardzo mu współczuję, bo wiem jak był z babcią związany.

Kayah wspomniała o ostatnim pożegnaniu mamy. Okazuje się, że gwiazda pożegnała mamę tuż przed jej urodzinami:

Czuję ogromną wdzięczność do wszystkich, bo sprawili, że nie byłam zlękniona ani samotna. A nasza impreza pożegnalna była imprezą urodzinową mojej Mamy, bo Krysia urodziła się na dzień przed swoim pogrzebem i od dziś co roku mam zamiar hucznie celebrować z tej okazji ze wszystkimi życzliwymi ludźmi.

Pogrzeb mamy Kayah

Niedługo po pogrzebie na instagramowym profilu domu pogrzebowego pojawiło się krótkie nagranie z uroczystości. Filmik udostępniła też Kayah, bardzo wdzięczna firmie za pomoc i zrozumienie.

Na filmie widać, że zadbano o piękną oprawę kwiatową, a urna z prochami zmarłej wyglądała niczym dzieło sztuki. Pojawiło się mnóstwo wieńców z czułymi słowami pełnymi miłości na wstęgach, była ściana ze zdjęciami i księga kondolencyjna, nie zapomniano i o fotografii pani Krystyny, do której pozowała szczęśliwa, uśmiechnięta. Uroczystość musiała być niezwykle wzruszająca.

Mamo, jesteś naszym aniołem. Twój uśmiech i radość pozostaną na zawsze - można przeczytać na wieńcu ze wspaniałych, różowych kwiatów.

"Przytulam" - skomentowała nagranie Joanna Racewicz.

