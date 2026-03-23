Fatalna sytuacja. Marcelina Zawadzka uciekła z Dubaju. Musiała zamieszkać u rodziców. Co z pracą?

Kilka tygodni temu Iran zaatakował bazy wojskowe USA stacjonujące przy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Dubaju zaczęły wybuchać rakiety. Turyści natychmiast stamtąd uciekli. W popłoch wpadli też mieszkańcy, w tym Marcelina Zawadzka, która dopiero co przeniosła się do Emiratów. To tam planowała wychowywać swojego synka.

Dlaczego Marcelina Zawadzka zamieszkała w Dubaju?

- Ten Dubaj pojawił się ze względu na Maksa. On nie jest Polakiem, poznaliśmy się w Meksyku w ogóle. Cieszę się, że on mnie nigdy do tych Niemiec nie ciągnął - żartowała Marcelina Zawadzka w rozmowie z "Super Expressem". - Namawiał mnie na Tajlandię, ale dla mnie to było za daleko. Mamy dziecko - powiedziała.

Wybraliśmy Dubaj, bo tam mieszkają brat Maksa z żoną i trójką dzieci. Mamy wokół czterolatka i sześciolatka. Leo obcuje z nimi i zaczyna już mówić po angielsku - a przecież ja mówię do niego po polsku, a tata po niemiecku. Mówi już "apple" (jabłko - tłum.) czy "open" (otwórz - tłum.). Ale kiedy nadal będę mówiła do niego po Polsku, na pewno i to wejdzie mu w krew

- opowiedziała nam dumna kilka tygodni temu.

Ja w ogóle nie byłam taka przekonana do tego miejsca. My tam jeździliśmy zawsze na święta. 15 lat temu byłam tam też na pustyni, jeździłam w rajdach i w ogóle kompletnie inny świat, a teraz nagle siedzę z dzieckiem. Ja się śmieję, że żyjemy na dubajowym Wilanowie (spokojna dzielnica na uboczu Warszawy - przyp. red.), bo jesteśmy na takim zaciszu, mamy domki, a rodzina mieszka tuż obok

- cieszyła się gwiazda.

Wielka ucieczka z zaatakowanego Dubaju. Marcelina Zawadzka drżała o życie

W momencie ataku wojskowego wszystkie plany na spokojne życie w Dubaju szlag trafił... Przerażona Marcelina Zawadzka po stanowiła szybko wracać do kraju. Ponieważ para wyniosła się już z mieszkania w Sopocie, w którym do tej pory mieszkała, a warszawskie lokum Marceliny jest prawdopodobnie wynajęte, pozostało im jedno - wrócić do rodziców w Malborku, rodzinnym mieście gwiazdy. O szczegółach opowiedziała w weekendowym wydaniu "Halo tu Polsat".

Mieliśmy wrócić do Polski w maju, na finał „Farmy”, ale stało się inaczej. W Dubaju mieszkaliśmy pięć miesięcy i już się zaaklimatyzowaliśmy, wynajęliśmy dom na rok. W Dubaju mieszka brat Maksa z żoną, Amerykanką i z trójką dzieci. Mają tam biznesy i nie mieli gdzie wracać. Ja z kolei miałam ten komfort, że mogłam wrócić do domu, do rodziców. Bardzo się cieszą, kochamy się, ale jest to dla nas wszystkich spory test, bo nie mieszkam z nimi już od 19. roku życia

- wyznała Marcelina Zawadzka.

- Leon ma teraz tyle energii, ma 17 miesięcy, wszędzie go pełno, więc pomoc przy nim jest bardzo potrzebna. Rodzice są dla nas ogromnym wsparciem – dodała.

Na szczęście Marcelina Zawadzka od razu znalazła pracę. Jako reporterka "Halo, tu Polsat" wyruszy w Polskę, by nagrać cykl reportaży. - Bardzo za tę szansę dziękuję, jeżdżę od dawna po Polsce, więc teraz będę jeszcze bliżej widzów, którzy mają ciekawe pasje, podejmują ciekawe inicjatywy – ogłosiła.

Zobaczcie całą rozmowę z Marceliną Zawadzką w naszym wideo.

30