Klaudia z 9. edycji "Rolnik szuka żony" jest w ciąży! Niedawno wyszła za mąż. Szczęśliwą nowinę ogłosiła w nietypowy sposób

Klaudia i Valentyn poznali się w 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć kobieta podkreślała, że traktuje wszystkich kandydatów równo, widzowie szybko zauważyli, że między nią a Valentynem iskrzy od samego początku. Zakończenie sezonu tylko to potwierdziło, gdyż oficjalnie zostali parą. Ich związek rozwijał się błyskawicznie. Już niespełna rok później, podczas świątecznego odcinka programu, zakochani ogłosili zaręczyny. Widzowie i uczestnicy formatu nie kryli wzruszenia – Klaudia i Valentyn stali się jedną z najchętniej komentowanych par w historii "Rolnika".

Klaudia i Valentyn są już małżeństwem

10 sierpnia 2025 roku zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w cerkwi w Nowej Woli. Na uroczystości pojawili się bliscy oraz znajomi z programu, m.in. Adrianna i Michał Tyszkowie, Tomasz Klimkowski, a także prowadząca "Rolnik szuka żony" – Marta Manowska. Zaledwie kilkanaście dni po weselu, Klaudia i Valentyn podzielili się kolejną szczęśliwą informacją. W mediach społecznościowych opublikowali nagranie, na którym pokazali zdjęcie USG swojej przyszłej pociechy.

Coś pięknego… jeszcze przed nami ❤️

– podpisali materiał, wywołując lawinę gratulacji od fanów i znajomych.

Gratulacje ❤️ dużo zdrówka dla mojej ulubionej rolniczki ze wszystkich edycji Rolnika 🔥

Tak myślałam ! Stad ten piękny i pełny biust w sukni ślubnej 😍 a uczepili się Ciebie… gratulacje i dużo zdrówka!

Będziecie wspaniałymi Rodzicami! ❤️❤️❤️ dużo spokoju i zdrówka 😘

- pisali fani w komentarzach.

O jaa 😍😍😍 Dużo zdrówka dla Was! 😍😍

- dodała Asia z "Rolnik szuka żony 8".

Na wyjątkowym nagraniu widzimy dłonie Valentyna, Klaudii oraz łapki ich pieska Marshalla. Ręce kolejno się podnoszą, żeby ukazać skryte pod nimi zdjęcie USG przyszłej pociechy pary. To nietypowy sposób na ogłoszenie tej wyjątkowej nowiny, ale jakże piękny!

Serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na kolejną "rolnikową" pociechę! Do tej pory uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" powitali już na świecie aż 19 dzieci.

