Kolejność występów na Eurowizji Junior 2024. O której zaśpiewa Dominik Arim? Jak głosować na reprezentanta Polski?

Finał konkursu Eurowizja Junior 2024 odbędzie się dzisiaj, 16 listopada, w Madrycie, w hali Caja Mágica. Jest to 22. edycja tej prestiżowej imprezy, w której w tym roku rywalizuje 17 krajów. Polska reprezentowana jest przez 11-letniego Dominika Arima, który zaśpiewa piosenkę "All Together". O której oglądać reprezentanta Polski na Eurowizji Junior? Podajemy kolejność występów.