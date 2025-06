Komentarze po festiwalu w Opolu mówią wszystko. Zdanie internautów jest jasne

Festiwal w Opolu przyciąga widzów już od ponad 60 lat! Wydarzenie ma doskonałą renomę, a publiczność, która kupuje bilety na kolejne koncerty, wie, że może spodziewać się doskonałego show. Jak było w tym roku?

Pierwszego dnia oglądający mogli zobaczyć i usłyszeć takie gwiazdy jak Kuba Badach, Piotr Cugowski, Miuosh, Natalia Przybysz, a także Bovska, Zalia i Tribbs. Wystąpili też raperzy: Paktofonika, AbradAb, Molesta Ewenement, O.S.T.R., GrubSon, Ten Typ Mes, JWP/BC, Miły ATZ, WCK, Kukon, asthma, DJ Eprom, Torres Brothers.

Podczas "Premier" swoje utwory zaprezentowali Bovska, Dominik Dudek, Patrycja Markowska, Paulla, Pectus, Poparzeni Kawą Trzy, Sound’n’Grace, Mateusz Ziółko, Katarzyna Żak i Ania Iwanek.

Były też jubileusze Andrzeja Piasecznego i Roberta Chojnackiego. Z kolei Doda, IRA, Myslovitz, Patrycja Markowska, Maciej Maleńczuk, Elektryczne Gitary, Urszula, Voo Voo, Feel, Golden Life i Varius Manx pojawili się w Opolu w ramach koncertu "Superjedynki 2025". Kolejnego dnia TVP zaprezentowało opolską "prywatkę", podczas której zaśpiewali m.in. Budka Suflera, Wojciech Gąssowski, Izabela Trojanowska, Andrzej Rybiński.

Były też kabarety... a to wciąż nie koniec.

Bohaterem pierwszego niedzielnego koncertu był Jacek Cygan, autor największych polskich hitów. A na zakończenie 62. KFPP w Opolu zobaczyliśmy koncert poświęcony pamięci i twórczości Wojciecha Trzcińskiego, doskonałego kompozytora, aranżera i producenta muzycznego.

Internauci komentują. Tak ocenili 62. festiwal w Opolu!

Festiwal w Opolu trwał aż cztery dni. W tym czasie na scenie wystąpiła plejada polskich gwiazd. Według internautów większość zaprezentowała się nienagannie. Pochwały zebrali również prowadzący, a niektórzy widzowie docenili także scenografię.

"Przepiękny koncert pełen muzycznych wzruszeń. Dziękujemy Opole", "Wspaniali, śpiewane sercem", "Oba koncerty były super, już dawno takich nie było w Opolu", "Cudowny koncert!!!", "Pięknie, klasa", "Ach te piosenki, spowodowały wzruszenie, jak ten czas szybko minął", "Nikt nie wspomniał o przepięknej scenografii, która w tym roku została wykonana w opolskim amfiteatrze", "Każdego dnia Opole przygotowało cudowną moc wrażeń. Prowadzący i orkiestra fenomenalni", "Piękny koncert i piękne utwory Wojciecha Trzcińskiego", "Pieknie zrealizowany koncert. Fantastycze aranżacje. Goście. Prowadzący. Chapeau bas", "Cały FESTYWAL inny, wspaniały, przepiękny, tematyczny. Takiego jaszcze nie było. Żal, że już się skończył" - pisali internauci.

A co się nie podobało? Niektórzy internauci mieli zastrzeżenia do... kreacji artystów. Nie wszystkim spodobała się oryginalna stylizacja Natalii Kukulskiej. Piosenkarka miała z nią problem i potrzebowała pomocy aż dwóch osób! Śmiała się, że "to wietrzenie". TUTAJ możecie zobaczyć zdjęcia.

Wśród wielu pozytywnych komentarzy można znaleźć utyskiwania na "poprzerabiane utwory". Ku rozpaczy fanów, część artystów postanowiła zaprezentować znane hity w nieco innej odsłonie. A jak wy oceniacie tegoroczny festiwal w Opolu?

