Joanna Koroniewska ma dość! Odparowała fankom, które proponują jej filtry i wygładzanie. "Mamy prawo się różnić"

Joanna Koroniewska stara się utrzymywać zdrowy balans pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym. Aktorka kilka lat temu wycofała się z pracy z telewizji, gdzie grała między innymi jedną z głównych ról w serialu "M jak miłość". Postać Małgosi przyniosła jej ogromną rozpoznawalność i sympatię widzów, dlatego decyzja gwiazdy była dość zaskakująca, ale zrozumiała - Asia chciała mieć więcej czasu dla rodziny. W czasie pandemii wraz z mężem Maciejem Dowborem zasmakowali w roli influenserów. Joanna jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie z dystansem i humorem pokazuje fragmenty ich codzienności.

Korniewska nie używa filtrów na Insta. Są tacy, którzy mają jej to za złe. "A dlaczego Pani filtra nie używa?"

Od początku swojej działalności w mediach społecznościowych celebrytka konsekwentnie unikała stosowania filtrów. Zdjęcia i filmiki miały być naturalne i... takie były, nawet jeśli nie każdemu się to podobało. Wszelkie dyskusje na temat braku makijażu czy nieodpowiednich stylizacji, zawsze ucinała szybko i precyzyjnie - trzeba przyznać, że piękniejsza połowa drużyny Dowborów umie odgryźć się hejterom. Niestety, mimo jasnego stanowiska Koroniewskiej w tej sprawie, internautki wciąż wracają do tematu i próbują ją przekonywać do upiększających praktyk. W końcu jest tyle możliwości...

Joanna Koroniewska odpowiada na wydumane zarzuty: "Mamy prawo się różnić"

Joanna Koroniewska ponownie odniosła się do "życzliwych" uwag na temat jej "niedopracowanego" wizerunku. Tym razem to nie krótka odpowiedź na komentarz, a prawdziwy manifest ku czci naturalności i bycia sobą. "Drogie Kobiety, którym wciąż coś w innych przeszkadza! Mamy prawo się różnić. Ja nie chcę tak jak Wy. A Wy możecie nie chcieć tak jak ja. Chcę być sobą. I chcę się starzeć z godnością. I kompletnie mi to nie przeszkadza. Co w tym jest takiego dziwnego" napisała w poście, który już zdobył sobie tysiące polubień i setki komentarzy.

Koroniewska chce pokazać dzieciom prawdziwe piękno

Następnie dodała z humorem: "Ja po prostu przygotowuję swoją twarz do nowych aktorskich wyzwań - ról babć. I dojrzałych matek dorosłych dzieci!". W dalszej części wypowiedzi aktorka dosadnie wyraziła się na temat kanonów i tego, czy coś wypada, czy nie, po czym dodała: "Jestem jaka jestem. A im jestem starsza tym bardziej widzę to, że tylko TO co w nas najpiękniejsze, rzeczywiście jest niewidoczne dla oczu. Banał, ale jaki piękny!". Aktorka dodała, że swoim dzieciom chce pokazywać świat prawdziwy, nie wyretuszowany i uczyć je doceniania wewnętrznego piękna.

Maciej Dowbor murem za żoną

Aktorka dodała także, że z zasady nie komentuje wyglądu innych, "ponieważ nigdy uroda nie była i nie będzie sensem jej życia". Na szczęście większość fanek Joanny przyznaje jej rację. Pod postem rozgorzała niesamowita dyskusja o tym, co w życiu ważne, a co zdecydowanie mniej. Optymizmem napawa fakt, że jednak większość obserwujących popiera aktorkę w jej "walce" o niefiltrowanie rzeczywistości. W tej dyskusji Joanna ma również niesamowite wsparcie męża, który nie wahał się dodać odpowiedniego komentarza: "Kochanie!! A mnie się podobasz taka jaka jesteś". Brawo!

