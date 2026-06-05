Krzysztof wyznał prawdę o Malice. Było inaczej niż pokazano w "Love is Blind:Polska"

"Love is Blind:Polska" - na czym polega?

Ten niezwykle popularny reality show to unikalny eksperyment społeczny, który stawia fundamentalne pytanie: czy można pokochać kogoś, nie znając jego wyglądu? Singielki i single rozmawiają ze sobą przez ściany w specjalnych, odizolowanych kapsułach. Dopiero w momencie, gdy zadeklarują głębokie uczucie i podejmą decyzję o zaręczynach, mogą po raz pierwszy spojrzeć sobie w oczy.

Prawdziwym wyzwaniem jest jednak kolejny etap – wspólne mieszkanie, powrót do codziennych obowiązków oraz zderzenie z bliskimi partnera. Cały ten proces prowadzi do ostatecznego i najbardziej dramatycznego momentu. Stając na ślubnym kobiercu, narzeczeni muszą wypowiedzieć decydujące „tak” lub rozstać się na zawsze. Pomysł na format "Love is Blind" wywodzi się z USA i błyskawicznie podbił świat, zyskując lokalne wersje w takich państwach jak Brazylia, Szwecja czy Japonia.

Relacja Krzyśka i Maliki w "Love is Blind:Polska"

Krzysiek i Malika rozstali się jeszcze w trakcie trwania programu. Mężczyzna zdecydował się na relację z Maliką, ponieważ chciał przełamać dotychczasowe schematy i nie wybierać Kingi. Szybko jednak wyszło na jaw, że urocza Kazaszka i pracujący na Islandii cieśla zupełnie do siebie nie pasują. Para nie potrafiła porozumieć się na wielu płaszczyznach, a dziewczyna momentami ciągle się go o coś czepiała. Po powrocie do Polski okazało się, że Krzysztof dopuścił się zdrady. Początkowo mówił jedynie o pocałunku, czego Malika nie potrafiła zaakceptować, co doprowadziło do zakończenia ich relacji. Dopiero później dowiedziała się od Kingi, że partner zdradził ją również fizycznie. Po zakończeniu show ich drogi się rozeszły i przestali ze sobą rozmawiać.

Krzysztof spotkał się później tylko raz z Kingą, z którą obecnie nie ma już kontaktu, ponieważ układa ona sobie życie w nowym związku. Z kolei Malika rozmawiała z Krzyśkiem poza kamerami, a nawet poznała jego rodzinę, jednak ostatecznie oboje postawili na zwykłą znajomość zamiast związku.

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Krzysiek szczerze o relacji z Maliką

Internauci przez Reunion i mnóstwo niedopowiedzeń stworzyli sporo teorii spiskowych, jak to, że Krzysiek zdradził, bo ma traumę. Na podstawie montażu pokazano też to, iż to on wybrał Malikę. Prawda okazała się całkowicie inna. Chłopak postanowił do wszystkiego się odnieść

- NIKT nigdy mnie nie zdradził w związku, także nie ma żadnej traumy z tym związanej [...] Zerwałem z Kingą, a następnie wybór należał do Maliki. Przedstawione było, że to ja mam wybór, a tak naprawdę decyzja należała do Maliki i jak mam być szczery myślałem, że wybierze tego drugiego. W Grecji próbowałem wiele razy rozmawiać... Komunikacja w związku i mówienie o potrzebach to raczej moja mocna strona, kiedy coś mi się nie podobało od razu mówiłem, fakt nie przy kamerach. Spędziliśmy ze sobą 4 dni, a nie 2 tygodnie - sprostował grupowo Krzysiek.

Jak zaznaczył, krążyło w Internecie wiele teorii, które wolał sprostować. Warto dodać, że Malika nie wypowiada się jakoś mocno o Krzyśku. Skupia się raczej na sobie i swoim rozwoju.

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