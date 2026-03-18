Książę William podjął radykalną decyzję. Kontrowersyjny brat króla nie weźmie udziału w pogrzebie?

Kamil Polewski
2026-03-18 10:03

Brytyjską rodziną królewską wstrząsają kolejne skandale. Młodszy brat panującego monarchy, Andrzej, stracił wszelkie tytuły w związku z relacjami z Jeffreyem Epsteinem i poważnymi oskarżeniami. Jakie będą dalsze losy zhańbionego arystokraty? Mountbatten-Windsor najpewniej nie będzie mógł uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu własnego brata.

Pozycja dawnego księcia Yorku w brytyjskiej monarchii od dłuższego czasu stanowi wyjątkowo niewygodny problem dla całego dworu. Jego bliskie kontakty z amerykańskim finansistą i skazanym przestępcą seksualnym, Jeffreyem Epsteinem, a także oskarżenia o wykorzystywanie nieletnich sformułowane przez Virginię Giuffre, wywołały gigantyczny kryzys wizerunkowy na niespotykaną dotąd skalę. Najnowsze doniesienia napływające z Pałacu Buckingham nie zwiastują poprawy niezwykle trudnej sytuacji zhańbionego członka rodziny.

Były książę Andrzej może stracić miejsce w kolejce do brytyjskiego tronu

Choć brat monarchy od samego początku stanowczo odrzuca wszelkie oskarżenia, ogromny nacisk ze strony opinii publicznej i mediów wymusił na nim całkowite wycofanie się z życia publicznego oraz zrzeczenie się honorowych zaszczytów. Pozbawiony miana księcia mężczyzna został niedawno aresztowany i przesłuchany przez służby, a jego posiadłość doczekała się szczegółowego przeszukania. Obecnie funkcjonuje jako zwykły obywatel Andrzej Mountbatten-Windsor, zajmując ósme miejsce w linii sukcesji brytyjskiego tronu. Państwowe władze poważnie analizują jednak możliwość całkowitego wykreślenia go z listy potencjalnych następców, co zyskało już oficjalne poparcie między innymi ze strony australijskiego rządu.

Głośna afera swoimi mackami sięga znacznie dalej i dotyka również byłej żony Andrzeja, Sarah Ferguson. Księżna Fergie utrzymywała z Epsteinem przyjacielskie relacje, a następnie mijała się z prawdą w kwestii dokładnego momentu zerwania tych kontrowersyjnych kontaktów. Kobieta odpowiadała również za organizację wizyty swoich córek, księżniczek Beatrice i Eugenii, w posiadłości amerykańskiego milionera. Brytyjska prasa informuje, że obie siostry są kompletnie załamane doniesieniami na temat swoich rodziców, a zgodnie z najnowszą decyzją króla Karola III nie będą uczestniczyć w wielu oficjalnych wystąpieniach.

Ścisłe plany pogrzebu Karola III. Książę William podjął decyzję o wykluczeniu Andrzeja

Obecnie panujący władca, wzorem swoich poprzedników oraz najbliższych krewnych, posiada już niezwykle szczegółowo zaplanowany scenariusz własnych uroczystości pogrzebowych. Utrzymywane w ścisłej tajemnicy protokoły uwzględniają każdy możliwy rozwój wydarzeń, co ma kluczowe znaczenie w przypadku niespodziewanej śmierci poza granicami Anglii. Tego rodzaju procedury okazały się niezbędne w 2022 roku, kiedy to królowa Elżbieta II zmarła podczas pobytu w Szkocji.

Kiedy zmagający się z chorobą nowotworową król Karol III odejdzie, panowanie w Pałacu Buckingham przejmie książę William i to w jego rękach spoczną najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania całej rodziny. Ze świeżych raportów jasno wynika, że 43-letni następca tronu kategorycznie sprzeciwia się obecności swojego wuja podczas pogrzebu ojca. Według informacji przekazanych przez magazyn "Cosmopolitan", pozbawiony tytułów arystokrata nie weźmie udziału w ceremoniach właśnie ze względu na bezkompromisowe stanowisko bratanka. Przyszły władca postanowił całkowicie odciąć swoją żonę Kate oraz trójkę dzieci od zhańbionego krewnego, odmawiając uczestnictwa w jakimkolwiek spotkaniu z jego udziałem.

