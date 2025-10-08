Kuba Wojewódzki uderza w Igę Świątek! Mógł już sobie darować?

Rok 2025 jest dla Igi Świątek pasmem wielkich sukcesów. Polska tenisistka nie tylko utrzymała pozycję liderki rankingu WTA, ale też zdobyła wymarzony tytuł na Wimbledonie - turnieju, o którym marzą wszyscy zawodowi tenisiści. Choć zwycięstwo to zapewniło jej sportową nieśmiertelność, nie powstrzymało fali komentarzy, które od dawna towarzyszą jej karierze. Krytycy zarzucają jej chłód, brak naturalności i nadmierną powagę. Teraz do grona komentujących dołączył Kuba Wojewódzki, który w swoim programie w typowy dla siebie sposób postanowił "rozebrać" wizerunek Świątek na czynniki pierwsze. Wyszło mu?

Iga Świątek znów na celowniku! Wojewódzki komentuje jej życie prywatne

Kuba Wojewódzki, znany z ciętego języka i prowokacyjnego stylu, odniósł się do osobowości polskiej mistrzyni, sugerując, że mimo wielkich sukcesów Iga nie potrafi się wyluzować. Zapytał Fibaka , czy "da się ją polubić", czym wywołał spore poruszenie. Dziennikarz poruszył też temat presji, z jaką mierzy się Świątek, i zasugerował, że momentami wydaje się zbyt spięta i zamknięta w sobie.

Jakby tego było mało, Wojewódzki zahaczył również o życie prywatne zawodniczki, wspominając o jej relacji z Darią Abramowicz - psycholożką sportową, która od lat towarzyszy Świątek w niemal każdym turnieju. Niektórzy twierdzą, że Abramowicz przekracza granice zawodowej współpracy, będąc z Igą nie tylko w pracy, ale też w czasie wolnym. To właśnie ta bliskość budzi wśród internautów i dziennikarzy coraz większe emocje.

Kontrowersje narosły, gdy zagraniczny komentator Eurosportu w jednym z wejść antenowych określił Abramowicz "partnerką" Świątek. Choć szybko sprostowano, że chodziło o "partnerkę w pracy", temat zdążył obiec media na całym świecie. Zapytany o to Wojciech Fibak - dawny tenisista i komentator - uniknął jednoznacznej odpowiedzi. Wspomniał jednak, że Świątek dorastała bez silnego kontaktu z matką, co jego zdaniem mogło wpłynąć na jej charakter i sposób budowania relacji.

