Kuba Wojewódzki znów dał "popis". Prezenter TVN otwarcie przyznał, że jest wielokrotnym cudzołożnikiem!

Ateista Kuba Wojewódzki dał "popis" w TVN. Gościem był Wojciech Modest Amaro

Kuba Wojewódzki nigdy nie stronił od kontrowersji. Co by o nim nie mówić, to w jego programie emitowanym w TVN nudą nigdy nie wieje, choć często w centrum uwagi jest nie gość prezentera, tylko on sam. To akurat nie dziwi, bo w końcu Kuba Wojewódzki jest samozwańczym "królem TVN". Ostatni odcinek jego show zapowiadał się niezwykle interesująco, bowiem gościem dziennikarza był Wojciech Modest Amaro, który słynie m.in. z tego, że jest bardzo wierzący i chętnie opowiada o swojej przemianie duchowej. Kuba Wojewódzki z kolei jest ateistą, czego zdecydowanie nie ukrywa. Niezła mieszanka wybuchowa, która w każdej chwili mogła eksplodować. "Król TVN" znów dał "popis".

Kuba Wojewódzki wprost: "Cudzołożę częściej niż raz w tygodniu, pożądam żony bliźniego swego"

Nie wiadomo, czy prezenter chciał wyznać swoje grzechy, czy się pochwalić. Wyjawił bowiem, że jest wielokrotnym cudzołożnikiem. Tak czy owak gwiazdor TVN narobił zamieszania, czyli czegoś, w czym jest wybitnym specjalistą.

Jestem ateistą i sam dobrze wiesz, że zbliżam się do bluźnierstwa. Cudzołożę częściej niż raz w tygodniu, pożądam żony bliźniego swego, nawet twoja mi się podoba! Jestem w piekle

- wypalił Kuba Wojewódzki, który w przeszłości związany był ze znacznie młodszymi od siebie kobietami, m.in. Anną Muchą, Renatą Kaczoruk i Anną Markowską. Żadna z nich nie została jednak jego żoną. Oprócz tego plotkowano o romansach samozwańczego "króla TVN" z takimi celebrytkami jak Natalia Lesz, Justyna Ekiert czy Katarzyna Sowińska. Ile było w nich prawdy, wiedzą zapewne tylko sami zainteresowani. Wydawało się, że jest szansa na to, że Kuba Wojewódzki i Anna Markowska staną na ślubnym kobiercu. Ostatecznie do tego nie doszło, a para rozstała się, co we wrześniu 2024 potwierdziła była już partnerka prezentera. - Kuba był, jest i będzie mi bliski. Niezależnie od wszystkiego, jako człowiek i jako mój przyjaciel - dodała w rozmowie z Pudelkiem Anna Markowska.

