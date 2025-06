To nie żart

Wiadomo, co Agnieszka Woźniak-Starak będzie robić po odejściu z TVN. Wspomniała o wyborach prezydenckich!

Anna Seniuk, ikona polskiego kina i teatru, 9 czerwca na premierze książki pojawiła się... o kulach. Widok artystki w takiej sytuacji zmartwił fanów. Teraz gwiazda tłumaczy, co się stało i odwołuje występy. Wesoło nie jest.

Kultowa rola Anny Seniuk

Dla widzów Anna Seniuk na zawsze pozostanie Magdą Karwowską z kultowego „Czterdziestolatka”. To właśnie ta rola sprawiła, że pokochały ją miliony Polaków – za ciepło i niepowtarzalny charakterek. Dziś ta sama Anna Seniuk zmaga się z ogromnym bólem.

Razem z Andrzejem Kopiczyńskim Seniuk stworzyła duet, którego nie da się podrobić. On – wiecznie zapracowany inżynier Karwowski. Ona – jego oparcie, głos rozsądku i serce domu. Po latach to właśnie Anna Seniuk została z tym wspomnieniem na scenie życia. Kopiczyński odszedł w 2016 roku, ale widzowie do dziś widzą ich razem – na ekranie i w pamięci. Teraz cała Polska trzyma kciuki tylko za nią.

Zobacz też: Anna Seniuk miała ogromny problem z rozwodem syna. Koleżanka wszystko zdradziła. "Nie chce mówić tego głośno"

Wypadek Seniuk

Gwiazda wyznała w rozmowie z Faktem, że poślizgnęła się dwa dni wcześniej w domu i upadła na kolano. Choć wyglądało groźnie, są to „tylko stłuczenia”, które smaruje maścią.

To nie jedyna trudność. Anna Seniuk przeszła operację drugiego kolana rok temu, która niestety nie dała pełnych rezultatów. Dodatkowo miała uraz barku i przeszła rehabilitację w sanatorium.

Operacja nie spodobała się Seniuk

Jest coraz gorzej, widocznie tak ma być. Nikomu nie radzę operacji

- wyznała gwiazda "Czterdziestolatka", wyrażając rozczarowanie wynikami zabiegu.

Pomimo poważnych problemów ze zdrowiem, Anna Seniuk nie rezygnuje z pracy. Po premierze książki od razu pojechała na plan filmowy, a było tuż przed północą!

Zobacz także: Gwiazdor Czterdziestolatka był gejem! Anna Seniuk po latach wszystko wygadała. "Fascynujący"

Tak wygląda życie Seniuk po operacji

Według medialnych doniesień, Seniuk sięga po kulę ortopedyczną głównie, żeby ułatwić sobie wstawanie lub „na chwilę” - nie nosi jej na co dzień. 82-latka nie poddaje się. Mimo bólu i rozczarowania zmianą w zdrowiu, na premierze promieniała pogodą ducha i zaangażowaniem. Pani Annie życzymy wiele sił i szybkiego powrotu do zdrowia!

QUIZ. "40-latek", "07, zgłoś się", a może "Noce i dnie"? Z którego serialu PRL jest ta postać? Pytanie 1 z 11 "Kobieta pracująca" to bohaterka... "07, zgłoś się" "40-latka" "Nocy i dni" Następne pytanie