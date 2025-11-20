Luna na kontrowersyjnym nagraniu. Wywija pupą przed ołtarzem

Udział Luny (26 l.) w konkursie Eurowizji z 2024 roku budził skrajne emocje już od samego początku. Polacy podzielili się na dwa obozy, ale chyba każdy po cichu liczył, że uda jej się przejść do finału. Niestety, piosenka "The Tower" nie porwała widzów i Polska nie przeszła dalej. Po zakończeniu Eurowizji opublikowano wyniki z półfinałów i okazało się, że Polka uplasowała się na 12. miejscu, więc była blisko finałowej dziesiątki.

Młoda wokalistka szybko pozostawiła eurowizyjne niepowodzenie za sobą i skupiła się na innych projektach. Może przy tym liczyć na wsparcie rodziców. Luna jest bowiem córką właścicieli kultowej firmy Dawtona, produkującej między innymi keczupy. O piosenkarce czasem mówi się nawet jako o "ketchupowej księżniczce". Sama Luna narzekała, że fortuna najbliższych to wcale nie atut, a raczej kula u nogi.

Piosenkarka nie przejmowała się zbyt długo porażką na Eurowizji. Przed rokiem formalnie zmieniła pierwsze imię na Luna, a w grudniu przeprowadziła się do Londynu. Piosenkarka pracuje obecnie nad trzecim albumem studyjnym, a niedawno wydała pierwszy singiel. Niedawno na Tiktoku ukazało się nagranie promujące utwór "Hush HusH".

Luna, która znana jest z ekscentrycznego wizerunku, nie boi się kontrowersji. Na wspomnianym filmiku ubrana w sukienkę z wcięciami m.in. na pupie, tańczyła przed... ołtarzem.

Powiedzcie Jezusowi, że ta s*ka powróciła - padło na nagraniu.

Archidiecezja reaguje na nagranie Luny

Materiał został nagrany w kościele pod Warszawą, w Secyminie. Po jego publikacji w sieci zawrzało. Internauci zarzucali jej obrażanie uczuć religijnych.

Ona ma gołe pośladki, teraz dopiero zobaczyłam i nimi świeci w kierunku ołtarza. To jest brak szacunku nie tylko dla miejsca, ale i dla milionów wiernych. Przekroczyła wszelkie granice dopuszczalnego zachowania - napisała jedna z internautek.

Na nagranie Luny zareagowała również Archidiecezja Warszawska. Na jej stronie internetowej ukazało się oświadczenie rzecznika prasowego, ks. Przemysława Śliwińskiego. Napisano w nim, że nagranie zawierało "treści i symbole w oczywisty sposób sprzeczne z charakterem miejsca świętego, budzące skojarzenia bluźniercze oraz naruszające szacunek należny przestrzeni sakralnej, w tym ołtarzowi".

Okazało się również, że piosenkarka nie miała zgody na nagrywanie na terenie świątyni. Zostało podjęte czynności mające wyjaśnić okoliczności powstania nagrania, a wobec osoby, która udostępniła kościół ekipie gwiazdy zostały wyciągnięte konsekwencje. W oświadczeniu przeproszono również wiernych.

Arcybiskup Metropolita Warszawski polecił w zeszłym tygodniu przeprowadzenie szczegółowych wyjaśnień okoliczności sprawy oraz podjął kroki zmierzające do przywrócenia należnego porządku i poszanowania sacrum w parafii. [...] Nagrania teledysku (usuniętego z internetu kilkadziesiąt godzin po publikacji) i innych materiałów zrealizowano w kościele bez wymaganej zgody Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Odpowiedzialność za udostępnienie przestrzeni świątyni oraz za brak weryfikacji treści i charakteru realizacji ponosi administrator parafii, który już w ubiegłym tygodniu został wezwany do kurii celem złożenia wyjaśnień i otrzymał upomnienie kanoniczne - napisano.

