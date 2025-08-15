Maciej Musiałowski szykuje wielkie wydarzenie z udziałem gwiazd. Wszystko będzie dziać się w jego zamku

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-15 13:02

Maciej Musiałowski nie zwalnia tempa! Już pod koniec sierpnia aktor i reżyser zamieni swój prywatny zamek w Domanicach w centrum artystycznego świata. Trzecia edycja Festiwalu Sztuk Zjednoczonych zapowiada się jak wydarzenie, jakiego w Polsce jeszcze nie było - z udziałem plejady gwiazd muzyki, kina, mody i sztuki.

Od 29 do 31 sierpnia malownicze Domanice staną się najbardziej gorącym punktem na kulturalnej mapie kraju. Wszystko za sprawą Macieja Musiałowskiego, który jako organizator, gospodarz i dyrektor artystyczny w jednej osobie postanowił spełnić swoje wielkie marzenie - stworzyć przestrzeń, gdzie sztuka, muzyka, film i rozmowy będą przenikały się bez barier.

Zobacz też: Wielka Sobota. Gwiazdor TVN wywołał potworny skandal w kościele! Szokująca zawartość koszyczka

Musiałowski szykuje wielkie wydarzenie w swoim zamku

Tegoroczny program robi wrażenie. Na scenie pojawią się m.in. Aga Zaryan, Daria ze Śląska, Jan Młynarski, Dawid Tyszkowski, IGO, Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk", sopranistka Stella Grigorian, Tropical Soldiers in Paradise, Beluga Stone, Brass Federacja, Brease, Morye i Julia Wieniawa. To muzyczna mieszanka od jazzu i folku, po alternatywę i pop, z energią gwarantującą, że nikt nie będzie stał pod sceną bez ruchu.

Ale Festiwal Sztuk Zjednoczonych to nie tylko koncerty. W planie są szczere, nieformalne spotkania z gwiazdami kina i sceny - m.in. Agatą Kuleszą, Gosią Baczyńską, Borysem Szycem, Michałem Witkowskim i Cezarym Studniakiem. Jak zdradzają organizatorzy, właśnie te rozmowy do późnej nocy mają w sobie największą magię - to wtedy padają słowa, których próżno szukać w wywiadach telewizyjnych.

Zobacz też: Tak baluje elita. Julia Wieniawa pokazała, jak bawią się wyższe sfery

Wieczorami uczestnicy przeniosą się na leżaki i koce, by w plenerze obejrzeć filmy – od studenckich produkcji łódzkiej filmówki po dzieła Pawła Pawlikowskiego i debiut Igi Lis. Dla miłośników sztuk wizualnych powstanie specjalna przestrzeń - galeria Domanze, w której swoje prace pokażą m.in. Julia Woronowicz, Hanka Krzeptowska-Marusarz, Magda Berbeka i Jan Musiałowski.

Nie zabraknie też warsztatów – od improwizacji aktorskiej z Wacławem Mikłaszewskim, przez rzeźbę z Krzysztofem Renesem, land art z Frankiem Wardyńskim, po zajęcia o zdrowym śnie z Olgą Grew. A dla odważnych - wyjątkowe "body temple" prowadzone przez Annę Zaleską.

Zobacz też: Zamek Musiałowskiego zalany! Gwiazdor może poruszać się tylko łódką. Straci miliony?

Zobacz naszą galerię: Maciej Musiałowski szykuje wielkie wydarzenie z udziałem gwiazd. Wszystko będzie dziać się w jego zamku

Maciej Musiałowski - właściciel Pałacu w Domanicach
16 zdjęć
Sonda
Na czyj koncert pójdziesz najchętniej?
Maciej Musiałowski chce na Eurowizję. Postawił na nietypowy sposób promocji!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ MUSIAŁOWSKI