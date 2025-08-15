Od 29 do 31 sierpnia malownicze Domanice staną się najbardziej gorącym punktem na kulturalnej mapie kraju. Wszystko za sprawą Macieja Musiałowskiego, który jako organizator, gospodarz i dyrektor artystyczny w jednej osobie postanowił spełnić swoje wielkie marzenie - stworzyć przestrzeń, gdzie sztuka, muzyka, film i rozmowy będą przenikały się bez barier.

Musiałowski szykuje wielkie wydarzenie w swoim zamku

Tegoroczny program robi wrażenie. Na scenie pojawią się m.in. Aga Zaryan, Daria ze Śląska, Jan Młynarski, Dawid Tyszkowski, IGO, Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk", sopranistka Stella Grigorian, Tropical Soldiers in Paradise, Beluga Stone, Brass Federacja, Brease, Morye i Julia Wieniawa. To muzyczna mieszanka od jazzu i folku, po alternatywę i pop, z energią gwarantującą, że nikt nie będzie stał pod sceną bez ruchu.

Ale Festiwal Sztuk Zjednoczonych to nie tylko koncerty. W planie są szczere, nieformalne spotkania z gwiazdami kina i sceny - m.in. Agatą Kuleszą, Gosią Baczyńską, Borysem Szycem, Michałem Witkowskim i Cezarym Studniakiem. Jak zdradzają organizatorzy, właśnie te rozmowy do późnej nocy mają w sobie największą magię - to wtedy padają słowa, których próżno szukać w wywiadach telewizyjnych.

Wieczorami uczestnicy przeniosą się na leżaki i koce, by w plenerze obejrzeć filmy – od studenckich produkcji łódzkiej filmówki po dzieła Pawła Pawlikowskiego i debiut Igi Lis. Dla miłośników sztuk wizualnych powstanie specjalna przestrzeń - galeria Domanze, w której swoje prace pokażą m.in. Julia Woronowicz, Hanka Krzeptowska-Marusarz, Magda Berbeka i Jan Musiałowski.

Nie zabraknie też warsztatów – od improwizacji aktorskiej z Wacławem Mikłaszewskim, przez rzeźbę z Krzysztofem Renesem, land art z Frankiem Wardyńskim, po zajęcia o zdrowym śnie z Olgą Grew. A dla odważnych - wyjątkowe "body temple" prowadzone przez Annę Zaleską.

