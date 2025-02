Maciej Panek odpowiedział na oskarżenia i zapowiedział pozew. Ulubieniec gwiazd w centrum potężnej afery!

"Kocham Was"

Maciej Panek dopiero co brylował na salonach, chętnie pozując do zdjęć z gwiazdami. Ostatnio pojawił się nawet na wielkim Balu Fundacji TVN z Justyną Gradek u boku. Para wywołała zamieszanie, a ich debiut został odnotowany w mediach.

Teraz jednak Panek, uchodzący za eksperta od medycyny estetycznej (na Facebooku widnieje jako lekarz Maciej Panek, medycyna estetyczna i laseroterapia), musi zmierzyć się z innym rodzajem popularności. Wybuchła niemała afera!

Panek w końcu zdecydował się na nią zareagować. Co powiedział?

Sensacyjne doniesienia

Goniec.pl donosi, że Maciej Panek nie do końca jest tym, za kogo się podaje. Jego (sponsorowany przez niego samego i mocno reklamowany na facebookowym profilu lekarza) program w TVN "Młodość na zamówienie" ma być czymś w rodzaju mistyfikacji, bo sam Panek - z wykształcenia dentysta - nie może robić operacji plastycznych.

Z artykułu Krzysztofa Boczka wynika, że lekarz ma też mieć na koncie dokonywanie zabiegów, np. wstrzykiwanie botoksu, w domu u pacjentek lub w swoim mieszkaniu, czyli w warunkach niesterylnych. Miał być też karany przez izbę lekarską za dokonywanie zabiegów, do których nie ma uprawnień.

Gwiazdy go kochają

Pankowi udało się zrobić karierę, a gwiazdy go pokochały. Chwaliły go za umiejętności i chętnie się z nim fotografowały. Mężczyzna bywał na imprezach show-biznesowych i pozował do zdjęć z najbardziej znanymi polskimi celebrytkami - Agnieszką Mrozińską, Magdą Modrą, Moniką Jarosińską, Moniką Miller, Kasią Cichopek, Agnieszką Kaczorowską, Nataszą Urbańską czy wspomnianą już Justyną Gradek.

Zakochana jestem w dwóch zabiegach, które wykonuję w Panek Clinic: laser kryształowy oraz laser frakcyjny. Z okazji urodzin kliniki życzę, aby nigdy nie zmienili podejścia do klientek - mówiła Kinga Zawodnik na 4. urodzinach kliniki Panka.

Maciej Panek odniósł się do zarzutów. Zapowiedział pozew

Zarzuty serwisu Goniec.pl wywołały niemałą sensację. Co na to sam zainteresowany? Do tej pory nie komentował sprawy, a w sieci chwalił się zdjęciami z Dubaju. W końcu jednak zabrał głos.

Sprawę publikacji oceniać będą odpowiednie organy i instytucje państwowe. Korzystając z okazji, życzę Państwu wspaniałego tygodnia - napisał Panek w krótkim oświadczeniu przesłanym w odpowiedzi na pytania zadane mu przez Pudelka.

Janusz Schwertner, dyrektor programowy Grupy Iberion oraz redaktor naczelny serwisu Goniec.pl, na platformie X poinformował:

Maciej Panek z programu "Młodość na zamówienie" zapowiada pozew przeciwko Gońcowi. Trudno mi już zliczyć, która to taka groźba wobec Gońca. Jesteśmy gotowi, czekamy. Równocześnie dziękuję za zaufanie pokrzywdzonym klientkom Pana Panka, które zgłosiły się dziś do naszej redakcji.

