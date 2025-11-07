Maciej Pela też nie przejmuje się rozwodem. Ogłosił to krótko po pierwszej rozprawie

Aleksandra Kalita
2025-11-07 18:35

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela ponad rok od rozstania spotkali się w sądzie na pierwszej rozprawie rozwodowej. W tym czasie tancerka ułożyła sobie życie na nowo u boku kolegi z pracy i rozwija nowe biznesy. Jej były ukochany też nie ma zamiaru stać w miejscu. Pela zdradził niedawno, że pracuje nad nowy projektem. Czym się teraz zajmie?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela są w trakcie rozwodu. Kiedy zapadnie wyrok?

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli w październiku ubiegłego roku dobiegł końca. Chociaż aktorka i tancerka już od kilku miesięcy jest w nowym związku, to dopiero teraz ruszył proces rozwodowy. 3 listopada odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa. Byli partnerzy pojawili się w sądzie w towarzystwie swoich prawników. Przed wejściem na salę wymienili się uprzejmościami.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela długo czekali na ten moment. Chociaż rozstali się w październiku ubiegłego roku, to pozew rozwodowy trafił do sądu dopiero w lipcu. Jednak zanim sprawa znalazła się na wokandzie, małżonkowie doszli do porozumienia w kluczowych kwestiach.  Pierwsza rozprawa odbyła się w pierwszy poniedziałek listopada. Na ostateczne rozwiązanie małżeństwa muszą jeszcze chwilę poczekać. Wyrok sądu ma zostać ogłoszony w poniedziałek, 17 listopada.

Maciej Pela zapowiada nowy projekt. Internauci zachwyceni!

Po wyjściu z sądu byli partnerzy rzucili się w wir pracy. Agnieszka Kaczorowska razem ze swoim nowym ukochanym, Marcinem Rogacewiczem, uznali, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" to za mało. Ogłosili niedawno premierę własnego spektaklu. "Siedem" ma być połączeniem teatru, tańca i muzyki, a przede wszystkim, manifestem wolności i miłości. Tancerka stworzyła również markę autorskich kosmetyków SWAY i promuje obecnie swoje perfumy.

Maciej Pela nie pozostaje w tyle i w oczekiwaniu na następną rozprawę, pracuje nad nowym projektem. Nie są to jednak perfumy czy spektakl, ale... taneczne warsztaty dla rodzin. Pomysłem podzielił się na mediach społecznościowych. Internauci zareagowali bardzo entuzjastycznie!

Siadam do odpowiedzi na temat obozu rodzinnego! Ostatnio tyle wiadomości w Q&A dostałem, jak robiłem makaron z sosem z chleba. Tylko wtedy mówiliście, że mnie pogrzało! A już serio, to cieszę się na tak pozytywny odbiór! Wrócę z konkretem - zapowiedział tancerz.

Maciej Pela
19 zdjęć

