Gwiazdy na festiwalu filmowym w Cannes

W maju Cannes zamienia się w prawdziwą stolicę filmu. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes odbywa się już po raz siedemdziesiąty ósmy. Rozpoczął się 13 maja i potrwa do przyszłej soboty.

Jak co roku nad Lazurowe Wybrzeże zjechały się gwiazdy z całego świata. Aktorzy, aktorki oraz twórcy filmowi promują swoje najnowsze produkcje oraz... sponsorów. Nie od dzisiaj wiadomo, że canneński czerwony dywan służy równocześnie za wybieg mody, jak i baner reklamowy.

W trakcie trwania festiwalu odbywa się również wiele imprez organizowanych przez znane firmy, w tym przez sponsorów konkursu, którzy wysyłają na czerwony dywan swoich ambasadorów. W gronie wybranych nie brakuje i polskich gwiazd. W ubiegłym roku były to m.in. Anja Rubik czy Julia Wieniawa.

Maffashion podbija Cannes w prześwitującej kreacji

Od kilku lat stałą bywalczynią imprez podczas festiwalu jest Julia Kuczyńska. W tym roku również przybyła do Cannes. Jako jedna z najbardziej wpływowych influencerek, nie mogła nie podzielić się ze swoimi fanami relacją z wyjazdu. Maffasion skrupulatnie dokumentuje swój pobyt we Francji. Odsłania m.in. kulisy przygotować do wyjść na branżowe wydarzenia.

Celebrytka zdążyła pojawić się już na kilku wydarzeniach. Została zaproszona na przyjęcie zorganizowane przez jedną ze znanych marek. Na tę okazję wybrała zjawiskową kreację, która podkreśliła jej figurę. Chociaż suknia ciągnęła się do samej ziemi, to odsłaniała naprawdę wiele. Została bowiem uszyta z przejrzystego materiału. Julka wyglądała w niczym grecka bogini. Delikatny materiał sukienki odsłonił bieliznę gwiazdy. To nie pierwszy raz, gdy Kuczyńska postawiła na tak odważną stylizację.

