Magda Gessler zdradza sekret figury: świeże pomidory i… dobry seks! „Trzeba ruszać tyłkiem”

Magda Gessler (72 l.) znów zachwyciła fanów szczuplejszą sylwetką. Pod jej nowymi zdjęciami w mediach społecznościowych posypały się komplementy, a słynna restauratorka bez ogródek wyznała, co stoi za jej formą. Okazuje się, że wcale nie mordercze treningi, lecz dieta pełna pomidorów i… regularne „ruszanie tyłkiem” – niekoniecznie na siłowni.

Magda Gessler od lat słynie z tego, że latem potrafi zrzucić kilka zbędnych kilogramów. To zasługa m.in. zmiany jadłospisu na lżejszy i bardziej sezonowy. W poprzednich latach stawiała na białe warzywa, tym razem królują u niej pomidory. Jada je na surowo z cebulką, w sałatkach, a także w postaci gazpacho – hiszpańskiego chłodnika, który doskonale orzeźwia w upały.

Śródziemnomorska inspiracja gwiazdy

Na swoim Instagramie gwiazda pochwaliła się ostatnio włoską kuchnią, podkreślając, że dieta śródziemnomorska jest jedną z najzdrowszych na świecie. W menu oprócz makaronów znajdują się bowiem owoce morza, warzywa i zdrowe tłuszcze.

To najmądrzejsza dieta na świecie. Daje radość, lekkość i chęć do życia

– twierdzi Gessler. Dodała też, że na drugim miejscu stawia kuchnię japońską, która jej zdaniem sprawia, że ludzie są „pobudzeni”.

Kontrowersyjny „przepis” na sylwetkę wg Magdy Gessler

Przy okazji rozmów o diecie Magda Gessler z humorem zdradziła, co jej zdaniem jest najlepszym sposobem na utrzymanie formy. 

Tajemnicą sylwetki jest regularne pragnienie dobrego seksu. Trzeba ruszać… tyłkiem, drogi człowieku

– wypaliła, dając do zrozumienia, że nie chodzi jej o ćwiczenia na siłowni.

Internauci szybko podchwycili temat. Pod zdjęciami restauratorki pojawiły się setki komentarzy z gratulacjami i słowami podziwu. „Pięknie pani wygląda”, „Figura marzenie”, „Uwielbiam pani energię” – pisali zachwyceni obserwatorzy. Wygląda na to, że Magda Gessler znalazła sposób, by łączyć przyjemne z pożytecznym, a przy tym nie tracić apetytu na życie – w każdej postaci.

Magda Gessler