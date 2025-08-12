Magda Gessler zdradza sekret figury: świeże pomidory i… dobry seks! „Trzeba ruszać tyłkiem”

Magda Gessler od lat słynie z tego, że latem potrafi zrzucić kilka zbędnych kilogramów. To zasługa m.in. zmiany jadłospisu na lżejszy i bardziej sezonowy. W poprzednich latach stawiała na białe warzywa, tym razem królują u niej pomidory. Jada je na surowo z cebulką, w sałatkach, a także w postaci gazpacho – hiszpańskiego chłodnika, który doskonale orzeźwia w upały.
Śródziemnomorska inspiracja gwiazdy
Na swoim Instagramie gwiazda pochwaliła się ostatnio włoską kuchnią, podkreślając, że dieta śródziemnomorska jest jedną z najzdrowszych na świecie. W menu oprócz makaronów znajdują się bowiem owoce morza, warzywa i zdrowe tłuszcze.
To najmądrzejsza dieta na świecie. Daje radość, lekkość i chęć do życia
– twierdzi Gessler. Dodała też, że na drugim miejscu stawia kuchnię japońską, która jej zdaniem sprawia, że ludzie są „pobudzeni”.
Kontrowersyjny „przepis” na sylwetkę wg Magdy Gessler
Przy okazji rozmów o diecie Magda Gessler z humorem zdradziła, co jej zdaniem jest najlepszym sposobem na utrzymanie formy.
Tajemnicą sylwetki jest regularne pragnienie dobrego seksu. Trzeba ruszać… tyłkiem, drogi człowieku
– wypaliła, dając do zrozumienia, że nie chodzi jej o ćwiczenia na siłowni.
Internauci szybko podchwycili temat. Pod zdjęciami restauratorki pojawiły się setki komentarzy z gratulacjami i słowami podziwu. „Pięknie pani wygląda”, „Figura marzenie”, „Uwielbiam pani energię” – pisali zachwyceni obserwatorzy. Wygląda na to, że Magda Gessler znalazła sposób, by łączyć przyjemne z pożytecznym, a przy tym nie tracić apetytu na życie – w każdej postaci.
