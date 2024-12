Magdalena Zawadzka wprost o swojej słynnej synowej! Wyszło niezręcznie? Padły słowa o pochodzeniu

Magdalena Zawadzka niedawno skończyła 80 lat, ale cały czas jest aktywna zawodowo. Dość regularnie pojawia się też w mediach. Jakiś czas temu w rozmowie z Anną Jurksztowicz radziła ludziom, jak należy poprawnie mówić. Z kolei na początku listopada zabrała wnuczki na Powązki, gdzie znajduje się grób Gustawa Holoubka, czyli ich dziadka. Nie każdy wie, że dziewczynki są córkami innej aktorki - Magdaleny Różczki. Jakiś czas temu gościła ona w programie Kuby Wojewódzkiego i Michała Kędzierskiego. Teraz z kolei u dziennikarzy pojawiła się sama Magdalena Zawadzka. Wojewódzki nie omieszkał spytać o... Magdalenę Różczkę. Mamy wrażenie, że wyszło nieco niezręcznie.

- zagaił samozwańczy król TVN.

Pokazała 80-letnią Magdalenę Zawadzką w nieoficjalnej sytuacji! Tego na ściankach nie zobaczymy

Potem nawiązał się nieco osobliwy dialog. - Może żadnego nie widziała - odparła Magdalena Zawadzka. Kuba Wojewódzki wydawał się być zdziwiony tym, że aktorka mówi o tym tak "lekko". Później niespodziewanie wdowa po Gustawie Holoubku nawiązała do pochodzenia Magdaleny Różdżki.

Proszę pana, nie wiem, w zasadzie wiem tylko z drugiej ręki, jak się zachowała Magda. Mogę jedno powiedzieć, że jest to, tak jak panowie mówią, urocza, mądra, wspaniała dziewczyna. Ale może tam, gdzie mieszkała we wczesnej młodości, może tam do niej takie rzeczy nie docierały. My jesteśmy stąd, z Warszawy, rozbestwieni