Maja Chwalińska - Mirra Andreeva w finale Roland Garros. Gdzie i kiedy oglądać historyczny mecz?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-05 9:34

Maja Chwalińska stoi przed szansą na wygranie wielkoszlemowego turnieju Roland Garros 2026. Nasza zawodniczka może dołączyć do Igi Świątek i zostać drugą Polką triumfującą na francuskich kortach w grze pojedynczej. Najważniejsze spotkanie z udziałem polskiej rewelacji zaplanowano na 6 czerwca 2026 roku. Sprawdź, o której godzinie i na jakim kanale będzie można śledzić to starcie.

Maja Chwalińska zagra z Mirrą Andriejewą o tytuł mistrzyni Roland Garros 2026

Maja Chwalińska walczy o życiowy triumf w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Awans do półfinału był dla niej największym osiągnięciem w dotychczasowej karierze, jednak na tym nie poprzestała. Przed rozpoczęciem rozgrywek mało kto zakładał, że to właśnie ona, a nie faworyzowana Iga Świątek, dotrze do decydującej fazy. Zawodniczka musiała przedzierać się przez wymagające kwalifikacje, a jej marsz przez drabinkę imponuje kibicom. W meczu o finał polska tenisistka pewnie pokonała Rosjankę Dianę Sznaider wynikiem 2:0. Teraz przyszedł czas na historyczny krok w drodze po cenne trofeum. Ostatnią przeszkodą na drodze do pucharu będzie kolejna reprezentantka Rosji, Mirra Andriejewa. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy 6 czerwca i dowiemy się, czy nasza zawodniczka sprawi kolejną sensację. Warto zapoznać się ze szczegółami transmisji z tego wydarzenia.

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Finał Roland Garros z Mają Chwalińską dostępny w otwartej telewizji

Szukasz informacji, gdzie obejrzeć starcie Mai Chwalińskiej z Mirrą Andriejewą? Decydujący mecz Roland Garros 2026 zostanie pokazany bezpłatnie w telewizji naziemnej na kanale TVN. Równoległa relacja pojawi się na antenie Eurosport 1. Kibice preferujący internet również zobaczą finał French Open 2026 na żywo. Transmisja z udziałem naszej reprezentantki będzie w pełni dostępna dla użytkowników na popularnych platformach Player oraz HBO Max.

Maja Chwalińska kiedyś i dziś
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O której godzinie Maja Chwalińska zagra z Mirrą Andriejewą?

Organizatorzy opublikowali już oficjalny harmonogram na ostatni dzień paryskich rozgrywek. Wielki finał singla kobiet, w którym Maja Chwalińska spotka się z Mirrą Andriejewą, rozpocznie się na korcie głównym około godziny 15:00.

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MAJA CHWALIŃSKA
ROLAND GARROS