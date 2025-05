Małgorzata Kożuchowska nie bez powodu uchodzi za jedną z bardziej eleganckich gwiazd polskiego show-biznesu. Choć nie stroni od mediów społecznościowych, zwykle skupia się tam na zawodowych sprawach. Tym bardziej każda publikacja związana z jej rodziną wzbudza ogromne zainteresowanie. Gdy na jej Instagramie pojawiły się wspólne zdjęcia z siostrą, fani natychmiast ruszyli z komentarzami i komplementami.

Zobacz też: Nie tylko Justyna Steczkowska. Te polskie gwiazdy po 50 wyglądają jak milion dolarów. Świat może się zachwycać!

Maja, siostra Małgorzaty Kożuchowskiej, to blogerka i pasjonatka stylu życia po francusku. Od dłuższego czasu mieszka w Paryżu. Gdy tylko Kożuchowska odwiedza ją we Francji, nie brakuje ani inspirujących spacerów, ani wspólnego odkrywania klimatycznych zakątków. Jak zdradziła kiedyś sama Maja, stara się zaskakiwać siostrę ciekawymi miejscami.

Zawsze się nawzajem inspirowałyśmy. Jest tu tyle rzeczy do zobaczenia i do odkrycia. Nie można się nudzić. Jak Małgosia przyjeżdża, próbuję ją zabrać w fajne miejsca, bo jest estetką i wiem, że zawsze sprawi jej przyjemność pójście w jakieś nowe miejsce (...) Jeśli jadę do Warszawy, staram się pójść do teatru, żeby ją zobaczyć. Zawsze wracam z czymś modnym od siostry. Później moja córka ubiera te ekstrawaganckie ubrania - mówiła Maja w wywiadzie dla TVN.