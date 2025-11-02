Małgorzata Ostrowska-Królikowska zabrała wnuka na grób męża. Poruszające słowa aktorki

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-11-02 18:25

To już kolejny listopad, który Małgorzata Ostrowska-Królikowska spędza bez swojego ukochanego męża, Pawła Królikowskiego. Aktorka odwiedziła jego grób w Dniu Wszystkich Świętych, tym razem w wyjątkowym towarzystwie – z wnukiem. Wspólne zdjęcie, które opublikowała w relacji na Instagramie, poruszyło fanów do łez.

  • Małgorzata Ostrowska-Królikowska odwiedziła grób męża, Pawła Królikowskiego, w Dniu Wszystkich Świętych. Aktorka zabrała ze sobą wnuka, by wspólnie zapalić znicz.
  • Grób uwielbianego „Kusego” z „Rancza” tonie w świetle zniczy i kwiatach. Na nagrobku widnieje wzruszający napis: „Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech…”
  • W relacji aktorka napisała poruszające słowa: „Migoczą płomyki zniczy jak małe światełka tęsknoty. I choć nie możemy ich już dotknąć – czujemy, że są blisko.”

Na fotografii widać, jak aktorka stoi z chłopcem przy grobie Pawła Królikowskiego. Ubrana na czarno, obejmuje wnuka, który trzyma w dłoniach znicz. Wokół nagrobka płonie dziesiątki kolorowych światełek – czerwonych, złotych, białych. Kamienny pomnik zdobi krzyż i wzruszający napis: „Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech…”. Obok leżą bukiety białych chryzantem i lilii – symbol czystości i pamięci. Grób wygląda pięknie i zadbanie, pełen światła i emocji.

Poruszające słowa Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej

W oddzielnej relacji aktorka pokazała zdjęcie, na którym z zadumą patrzy na znicze rozjaśniające mrok wieczoru, do którego dodała opis idealnie oddający nastrój listopadowego dnia:

Migoczą płomyki zniczy jak małe światełka tęsknoty. I choć nie możemy ich już dotknąć – czujemy, że są blisko. W myślach, w sercu, w ciszy.

Słowa Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej wywołały lawinę ciepłych komentarzy. W prosty sposób opisała uczucia, które w tym czasie towarzyszą wielu Polakom – żal, pustkę, ale i wiarę, że bliscy, którzy odeszli, wciąż są obok.

„Kusy” z „Rancza” na zawsze w pamięci widzów

Paweł Królikowski spoczywa na warszawskich Powązkach. To właśnie tam od 2020 roku fani, przyjaciele i rodzina zapalają znicze i zostawiają kwiaty dla aktora, który na zawsze zapisał się w historii polskiej telewizji. Publiczność pokochała go przede wszystkim za rolę sympatycznego Kusego z serialu „Ranczo”, gdzie stworzył niezapomniany duet z Iloną Ostrowską. Był też cenionym jurorem programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, w którym zawsze wyróżniał się empatią i poczuciem humoru.

Zobacz też: Gwiazdy "Rancza" znów razem! Tak uczcili pamięć Pawła Królikowskiego. Owacja na stojąco trwała kilka minut

Śmierć Pawła Królikowskiego w lutym 2020 roku była ogromnym ciosem dla bliskich i widzów. Od tamtej pory jego żona nie ukrywa, że życie bez ukochanego męża to codzienna nauka radzenia sobie z pustką. Scena, na której babcia i wnuk stoją przy grobie – to obraz, który chwyta za serce. Pamięć o Pawle Królikowskim trwa nie tylko w rodzinie, ale też w sercach milionów widzów, którzy wychowali się na jego rolach. Jak napisała aktorka, choć nie można już dotknąć tych, których się kochało – można czuć ich obecność w myślach, w sercu i w ciszy.

Nie przegap: Żałoba bez terminu ważności. Żona Tomasza Jakubiaka o tęsknocie 5-letniego syna za tatą

Małgorzata Ostrowska-Królikowska
14 zdjęć
Super Express Google News
Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina zmarłego męża
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAWEŁ KRÓLIKOWSKI
MAŁGORZATA OSTROWSKA-KRÓLIKOWSKA