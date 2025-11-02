Małgorzata Ostrowska-Królikowska zabrała wnuka na grób męża. Poruszające słowa aktorki

Małgorzata Ostrowska-Królikowska odwiedziła grób męża, Pawła Królikowskiego, w Dniu Wszystkich Świętych. Aktorka zabrała ze sobą wnuka, by wspólnie zapalić znicz.

Grób uwielbianego „Kusego” z „Rancza” tonie w świetle zniczy i kwiatach. Na nagrobku widnieje wzruszający napis: „Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech…”

W relacji aktorka napisała poruszające słowa: „Migoczą płomyki zniczy jak małe światełka tęsknoty. I choć nie możemy ich już dotknąć – czujemy, że są blisko.”

Na fotografii widać, jak aktorka stoi z chłopcem przy grobie Pawła Królikowskiego. Ubrana na czarno, obejmuje wnuka, który trzyma w dłoniach znicz. Wokół nagrobka płonie dziesiątki kolorowych światełek – czerwonych, złotych, białych. Kamienny pomnik zdobi krzyż i wzruszający napis: „Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech…”. Obok leżą bukiety białych chryzantem i lilii – symbol czystości i pamięci. Grób wygląda pięknie i zadbanie, pełen światła i emocji.

Poruszające słowa Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej

W oddzielnej relacji aktorka pokazała zdjęcie, na którym z zadumą patrzy na znicze rozjaśniające mrok wieczoru, do którego dodała opis idealnie oddający nastrój listopadowego dnia:

Migoczą płomyki zniczy jak małe światełka tęsknoty. I choć nie możemy ich już dotknąć – czujemy, że są blisko. W myślach, w sercu, w ciszy.

Słowa Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej wywołały lawinę ciepłych komentarzy. W prosty sposób opisała uczucia, które w tym czasie towarzyszą wielu Polakom – żal, pustkę, ale i wiarę, że bliscy, którzy odeszli, wciąż są obok.

„Kusy” z „Rancza” na zawsze w pamięci widzów

Paweł Królikowski spoczywa na warszawskich Powązkach. To właśnie tam od 2020 roku fani, przyjaciele i rodzina zapalają znicze i zostawiają kwiaty dla aktora, który na zawsze zapisał się w historii polskiej telewizji. Publiczność pokochała go przede wszystkim za rolę sympatycznego Kusego z serialu „Ranczo”, gdzie stworzył niezapomniany duet z Iloną Ostrowską. Był też cenionym jurorem programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, w którym zawsze wyróżniał się empatią i poczuciem humoru.

Zobacz też: Gwiazdy "Rancza" znów razem! Tak uczcili pamięć Pawła Królikowskiego. Owacja na stojąco trwała kilka minut

Śmierć Pawła Królikowskiego w lutym 2020 roku była ogromnym ciosem dla bliskich i widzów. Od tamtej pory jego żona nie ukrywa, że życie bez ukochanego męża to codzienna nauka radzenia sobie z pustką. Scena, na której babcia i wnuk stoją przy grobie – to obraz, który chwyta za serce. Pamięć o Pawle Królikowskim trwa nie tylko w rodzinie, ale też w sercach milionów widzów, którzy wychowali się na jego rolach. Jak napisała aktorka, choć nie można już dotknąć tych, których się kochało – można czuć ich obecność w myślach, w sercu i w ciszy.

Nie przegap: Żałoba bez terminu ważności. Żona Tomasza Jakubiaka o tęsknocie 5-letniego syna za tatą