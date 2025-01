Zenek Martyniuk chce kupić mieszkanie w USA! W Polsce mieszka w luksusach, ale to za mało. Zobaczcie zdjęcia

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z tych polskich gwiazd, które nie spoczywają na laurach. Gwiazda angażuje się w różne projekty, a także jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. To właśnie w sieci pokazuje to jak wygląda jej życie prywatne oraz praca. Niedawno dodała na instagramowe konto fotografię, na której przypomina lalkę Barbie.

Małgorzata Rozenek-Majdan na nowej fotce wygląda jak lalka Barbie

Małgorzata Rozenek-Majdan dodała na swoje instagramowe konto zdjęcie, na którym zaprezentowała wiernym fanom swoje długie nogi. Gwiazda ogłosiła też, że szykuje się do "sekretnego projektu". Małgosia we wpisie przyznała, że jest w trakcie realizacji kolejnego zawodowego wyznawania! Nie wiadomo jednak, z czym jest ono związane.

Jakby tego było mało, Małgorzata do tajemniczego wpisu dodała zdjęcie, na którym pochwaliła się szczupłą sylwetką. Celebrytka zapozowała w różowym skąpym stroju.

Pozdrawiam z planu #secretproject - podpisała fotografię Rozenek-Majdan.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów gwiazdy. Większość była pod wrażeniem jej zgrabnej sylwetki.

Za****ście Pani wygląda!!! Normalnie motywacja dla mnie na maxa, a już miałam zjeść czekoladę Piękna figura! Coś fajnego pani szykuje! - czytamy w sekcji komentarzy.

Rozenek-Majdan reklamuje program za programem

Małgorzata Rozenek-Majdan jakiś czas temu w "Dzień Dobry TVN" reklamowała swój inny program - "Bez kompleksów". Celebrytka wyznała wtedy, że sama przeszła niejedną metamorfozę. Dodała, że ukrywanie medycyny estetycznej nie jest jej zdaniem korzystne.

Gdy sięgasz po sprawdzonych lekarzy, gdy sięgasz po ich pomoc i widzisz po sobie efekty, to chcesz się dzielić tą wiedzą. I wszyscy zaczęli nagle pytać, a ja mówię: "Słuchajcie, nie jestem w stanie odpowiedzieć u siebie, na swoich social mediach. Zróbmy o tym program" - mówiła Małgorzata Rozenek-Majdan.

