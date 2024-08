Marcin Hakiel opublikował romantyczne zdjęcie z ukochaną. Fani zachwyceni!

Nie do wiary, co wyprawia 70-letni Zygmunt Chajzer. Szaleje na piasku jak nastolatek! "Czuję się jak młody bóg"

Przysiadł się do niej sam George Clooney. Dorota Wellman nie chciała wspólnego zdjęcia

Gwiazdor disco polo zaatakowany na koncercie. "To przykre... Jak tak można!"

Co się stało?

Marcin Hakiel zostanie ojcem po raz trzeci

Marcin Hakiel po rozwodzie z Katarzyną Cichopek na nowo układa sobie życie u boki Dominiki Serowskiej. Para od początku nie się nie kryła wielokrotnie publicznie okazywała sobie uczucia. Niedawno okazało się, że ukochana Marcina Hakiela jest w ciąży i za jakiś czas tancerz zostanie ojcem po raz trzeci.

Przyszła mama dzięki Marcinowi stała się internetową celebrytką, która chętnie korzysta ze swoich pięciu minut. Instagramowe konto kobiety obserwuje już ponad 40 tysięcy osób.

Para nie kryje się ze swoim szczęściem. Kilka razy pojawili się razem publicznie, a Dominika chętnie podkreślała ciążowy brzuszek. W pewnym momencie było o nich bardzo głośno, a sami podkręcali to zainteresowanie.

Zobacz również: Ciężarna partnerka Hakiela mocno uderza w Cichopek! "Zastanówcie się, kto tu ma na czyim punkcie obsesję"

Marcin Hakiel z ukochaną na romantycznym zdjęciu

Jakiś czas temu Dominika zdradziła kilka szczegółów dotyczących malucha. W mediach społecznościowych wyjawiła, że razem z Marcinem wybrali już imię dla swojej pociechy. Nie odpowiedziała jednak wprost jakie. Powiedziała tylko, że jest "polskie, ale niekoniecznie z tych popularnych".

W ostatnich tygodniach znacznie mniej wylewny był za to Marcin Hakiel. Przestał nawet udzielać się publicznie. Aż do teraz. Na Instagramie zamieścił romantyczne zdjęcie z Dominiką. Uchwyceni zostali w tanecznej pozie - Marcin podnosi swoją ukochaną w góry. Trzeba przyznać, że uchwycona w kroplach deszczu para wygląda jak z hollywoodzkiego filmu.

W komentarzach pod postem same zachwyty. "Ależ jesteście piękni Dużo zdrówka dla Was trojga", "Jakie to jest przepiękne zdjęcie", "Piękne ujęcie, piękni wy", "Iście romantycznie! Szczęścia i zdrowia", "Ale piękna fota", "Przepiękny kadr". Trudno jest nie zgodzić się z tymi głosami.

Zobacz również: Zapytali Marcina Hakiela o Kasię Cichopek. Jego mina mówiła więcej niż słowa

Wspaniała wiadomość od Marcina Hakiela i Dominiki! "To jest wielkie szczęście" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.