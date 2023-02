Syn Zenka zabrał narzeczoną do Wenecji!

W ostatnim czasie o Patrycji Markowskiej było głośno za sprawą jej rozstania z wieloletnim partnerem oraz ojcem jego dziecka, aktorem Jackiem Kopczyńskim (51 l.). Wokalistka nie chciała od razu potwierdzać, że znów jest singielką, ale gdy minęło trochę czasu, opowiedziała o nowym etapie w swoim życiu, stwierdzając, że "na razie czuje się średnio, bo przeżywa długo pewne rzeczy". Teraz natomiast otworzyła się nieco w temacie swojego syna.

Patrycja Markowska boi się o syna! "Ma 15 lat i kompletnie jest zielony"

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński byli parą przez ponad 15 lat. Choć miewali kryzysy, wydawało się, że są szczęśliwą parą, która wychowuje syna. 9 stycznia Filip skończył 15 lat i, jak można było się spodziewać, jest zainteresowany środowiskiem, w którym pracuje jego mama, tata oraz dziadek.

- To jest bardzo niebezpieczny zawód, pełen pułapek non stop. Już nie mówię o używkach, ale też takich pułapkach emocjonalnych. Ma 15 lat i kompletnie jest zielony. Ja bym go w życiu nie wpuściła w show biznes - wyznała w rozmowie z tygodnikiem "Na żywo".

Ponadto dziennikarze tygodnika dotarli do relacji znajomych Patrycji i Jacka, którzy poinformowali, że aktor ma podobne zdanie na temat fascynacji syna show-biznesem.

- W sprawie przyszłości Filipa Jacek ma identyczne zdanie jak Patrycja. Oboje trzymają wspólny front. Nie chcą, by chłopak trafił do show-biznesu. To stresujące środowisko, trudny zawód i niepewne zarobki. A oni pragną dla niego innej przyszłości. Marzą, żeby zdobył solidne wykształcenie. Czy tak się stanie? Czas pokaże - czytamy.

Jak myślicie, Filip zostanie aktorem albo muzykiem?