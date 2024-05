Meghan Markle skrytykowana przez pierwszą damę! Nie ma dla niej litości

Co się dzieje z Małgorzatą Tomaszewską po porodzie?! "To nienormalne"

Książę Harry i Meghan Markle: Uda im się podratować wizerunek?

Książę Harry oraz Meghan Markle nie mają ostatnio dobrej passy. Gdy na początku 2020 roku dokonali legendarnego już Mexitu, cieszyli się dużą sympatią opinii społecznej. Jednak ich kolejne decyzje spowodowały, że sympatycy zaczęli się od nich odwracać.

Zdaje się, że książęca para sama do końca nie ma na siebie pomysłu. Z jednej strony ciągnie ich do blichtru Hollywood, z drugiej zachowują się jakby nadal wypełniali obowiązki członków brytyjskiej rodziny królewskiej. I to może się za chwilę skończyć, ponieważ jak donosi "Mirror" król Karol III wraz z Williamem mają poważnie zastanawiać się nad pozbawieniem Sussexów tytułów książęcych. Jeśli do tego dojdzie, Meghan i Harry nie będą mogli się już mogli posługiwać tytułami "książę" oraz "księżna". Do tej pory bardzo chętnie korzystają z tego przywileju.

W pierwszych tygodniach maja małżonkowie udali się w podróż do Nigerii. Przyjechali tam z okazji dziesiątej rocznicy igrzysk Invictus Games, których pomysłodawcą jest Harry. Była ona szczególnie ważna również dla Meghan, która chętnie podkreśla w wywiadach, że według testu DNA jest w 43-procentach Nigeryjką. Podczas spotkania z nigeryjską arystokracją Harry zażartował nawet nazywając ich swoimi "teściami".

Zobacz również: Sekret Meghan Markle ujrzał światło dzienne. Już wiemy, dlaczego to robi

Pierwsza dama krytycznie o Meghan Markle

Swojej wizyty byli "royalsi" nie mogą zaliczyć do udanych. Do tego informatorzy "Daily Mail" twierdzą, że osoby sponsorujące "królewską" wyprawę Harry'ego i Meghan są kryminalistami. Krytycy są zgodni - to PR-owa katastrofa.

W poprawie wizerunku z pewnością nie pomoże ostatnia wypowiedź nigeryjskiej pierwszej damy, czyli Oluremi Tinubu. Wygłosiła ona przemowę z okazji wydarzenia świętującego osiągnięcia kobiet w Nigerii. Miała ona na celu m.in. pouczenie młodzieży, żeby nie zapatrywała się z zachodnią kulturę i wzorce.

"Przesłanie jest takie, że musimy uratować nasze dzieci. Widzimy, jak się ubierają. Ciągle zapominają, że w Nigerii, jesteśmy piękni. Nie organizujemy Met Gali. (...) Powiedzmy im, że nie akceptujemy nagości w naszej kulturze. To nie jest piękne" - mówiła Tinubu.

W pewnym momencie nawiązała do Meghan Markle. "Wszystkie są pięknymi dziewczynami, ale powinny wiedzieć, kim są, a nie próbować naśladować gwiazdy filmowe z Ameryki. (...) Dlaczego Meghan przyleciała tutaj do Afryki? (...) Wiemy, kim jesteśmy. Nie traćcie tego, kim jesteście" - apelowała pierwsza dama.

Warto zaznaczyć, że podczas trzydniowej wizyty w Nigerii Meghan kilkukrotnie zmieniała swoje stroje. Według "The Sun" na garderobę oraz biżuterię miała wydać aż 120 tysięcy funtów.

Czytaj więcej: Księżna Kate odetchnęła z ulgą! Ważna wiadomość, chodzi o Meghan Markle

Wszystkie stylizacje Meghan Markle z podróży do Nigerii