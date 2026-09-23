Mery Spolsky błysnęła bielizną w "nagiej sukience". Niby cała zakryta, a wszystko widać!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-23 7:20

We wtorkowy wieczór tłum gwiazd zjawił się na pokazie najnowszej kolekcji Paprocki Brzozowski na sezon jesień-zima 2026. Podczas wydarzenia wzrok przyciągały nie tylko kreacje cenionych projektantów, ale również Mery Spolsky. Piosenkarka dosłownie błyszczała na ściance. Chociaż była ubrana od stóp to głów, to udało jej się zaświecić bielizną!

Tłum gwiazd na pokazie mody 

Wieczorem 22 września odbył się pokaz najnowszej najnowszej kolekcji Paprocki Brzozowski na sezon jesień-zima 2026. Projektanci swoją najnowszą kolekcję nazwali "Pentimentum". Hasło nawiązuje do znanego w sztuce motywu "pentimento", czyli poprawki wykonywane przez artystów w trakcie procesu twórczego, które są widoczne w finalnej wersji dzieła. Często na wierzch wychodzi to, co wcześniej było ukryte.

Polscy projektanci postanowili stworzyć "opowieść o kobiecości budowanej z warstw, kontrastów i śladów procesu twórczego". Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski od lat tworzą zgrany duet projektantów. Ich kreacje chętnie wybierają największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Nic więc dziwnego, że prezentacja nowej kolekcji przyciągnęła tłum gwiazd. 

Na miejscu pojawili się m.in. Paulina Gałązka, Weronika Książkiewicz, Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Kuczyńska, Sandra Kubicka, Jessica Mercedes, Mateusz Banasiuk, Omenaa Mensah, Karolina Ferenstein-Kraśko, Monika Olejnik Maks Behr oraz Joanna Kryńska. Część gwiazd miała na sobie kreacje z najnowszej kolekcji.

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Mery Spolsky błysnęła bielizną w "nagiej sukience"

Podobnie, jak na wybiegu i na ściance dominowały ciemne kolory. Na ich tle wyróżniała się Mery Spolsky. Piosenkarka postawiła na kreację wpisującą się w trend tzw. "nagich sukienek". Zamiast zwyczajowych koronek zaprezentowała się w biżuteryjnej biżuteryjnej odsłonie. Długa, dopasowana sukienka została uszyta z transparentnego materiału, który niemal w całości został pokryty drobnymi kamieniami i kryształkami.

W błysku reflektorów jej kreacja połyskiwała niczym drogocenne kamienie. Całość stylizacji uzupełniały efektowny czepek w stylu lat 20. oraz niewielka torebka. Chociaż Mery była dosłownie odziana od stóp do głów, to jednocześnie świeciła bielizną! Czyżby w ten sposób chciała nawiązać do motywu pentimento i odsłonić to, co powinno pozostać zakryte?

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Mery Spolsky w prześwitującej sukni z koralikami na pokazie mody. O stylizacjach gwiazd przeczytasz na SE.
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Mery Spolsky
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