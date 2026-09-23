Mery Spolsky błysnęła bielizną w "nagiej sukience". Niby cała zakryta, a wszystko widać!

Tłum gwiazd na pokazie mody

Wieczorem 22 września odbył się pokaz najnowszej najnowszej kolekcji Paprocki Brzozowski na sezon jesień-zima 2026. Projektanci swoją najnowszą kolekcję nazwali "Pentimentum". Hasło nawiązuje do znanego w sztuce motywu "pentimento", czyli poprawki wykonywane przez artystów w trakcie procesu twórczego, które są widoczne w finalnej wersji dzieła. Często na wierzch wychodzi to, co wcześniej było ukryte.

Polscy projektanci postanowili stworzyć "opowieść o kobiecości budowanej z warstw, kontrastów i śladów procesu twórczego". Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski od lat tworzą zgrany duet projektantów. Ich kreacje chętnie wybierają największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Nic więc dziwnego, że prezentacja nowej kolekcji przyciągnęła tłum gwiazd.

Na miejscu pojawili się m.in. Paulina Gałązka, Weronika Książkiewicz, Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Kuczyńska, Sandra Kubicka, Jessica Mercedes, Mateusz Banasiuk, Omenaa Mensah, Karolina Ferenstein-Kraśko, Monika Olejnik Maks Behr oraz Joanna Kryńska. Część gwiazd miała na sobie kreacje z najnowszej kolekcji.

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Mery Spolsky błysnęła bielizną w "nagiej sukience"

Podobnie, jak na wybiegu i na ściance dominowały ciemne kolory. Na ich tle wyróżniała się Mery Spolsky. Piosenkarka postawiła na kreację wpisującą się w trend tzw. "nagich sukienek". Zamiast zwyczajowych koronek zaprezentowała się w biżuteryjnej biżuteryjnej odsłonie. Długa, dopasowana sukienka została uszyta z transparentnego materiału, który niemal w całości został pokryty drobnymi kamieniami i kryształkami.

W błysku reflektorów jej kreacja połyskiwała niczym drogocenne kamienie. Całość stylizacji uzupełniały efektowny czepek w stylu lat 20. oraz niewielka torebka. Chociaż Mery była dosłownie odziana od stóp do głów, to jednocześnie świeciła bielizną! Czyżby w ten sposób chciała nawiązać do motywu pentimento i odsłonić to, co powinno pozostać zakryte?

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Jak naprawdę nazywa się Sanah, Wersow, Mery Spolsky i nie tylko? Pytanie 1 z 10 Jak naprawdę nazywa się Sanah? Sylwia Przybysz Zuzanna Jurczak Julita Kusy Następne pytanie