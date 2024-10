Nie rozpoznaliśmy Conchity Wurst. Wygląda jak zwykły brodaty facet. I to całkiem przystojny!

Conchita Wurst to postać, która wywołała ogromne poruszenie na arenie międzynarodowej, kiedy w 2014 roku wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji. Jej zwycięstwo nie było tylko triumfem artystycznym, ale również symbolicznym gestem na rzecz tolerancji, równości i akceptacji różnorodności. Conchita to sceniczne alter ego austriackiego artysty Toma Neuwirtha. Jak na co dzień wygląda artysta? Jak zwyczajny facet z brodą!