Miliony obserwatorów w żałobie. Nie żyje popularna influencerka. Miała tylko 26 lat

Lula Lahfah była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci indonezyjskiego internetu. Na Instagramie i TikToku obserwowało ją łącznie ponad 3,3 miliona osób. Jej nagła śmierć wstrząsnęła fanami, którzy jeszcze kilka dni wcześniej oglądali jej nowe materiały w mediach społecznościowych. Informację o tragedii potwierdziła lokalna policja.

Nie żyje popularna influencerka. Miała tylko 26 lat

Ciało influencerki zostało odnalezione wieczorem 23 stycznia 2026 roku w apartamentowcu w prestiżowej dzielnicy Dharmawangsa w południowej Dżakarcie. Jak przekazał rzecznik policji metropolitalnej Metro Jaya, funkcjonariusze wciąż prowadzą czynności na miejscu zdarzenia oraz współpracują z rodziną zmarłej, aby ustalić dokładne okoliczności tragedii.

Według ustaleń indonezyjskich mediów Lula Lahfah od dłuższego czasu zmagała się z problemami zdrowotnymi. Przełom roku spędziła w szpitalu, skarżąc się na dolegliwości fizyczne, które wymagały hospitalizacji. Mimo tego po wyjściu ze szpitala wróciła do aktywności w sieci i jeszcze 21 stycznia 2026 roku publikowała nowe treści na Instagramie oraz TikToku.

Lahfah była znana przede wszystkim z materiałów lifestylowych i beauty, jednak swoją internetową karierę zaczynała od muzyki. Popularność przyniosły jej covery znanych utworów publikowane na platformie SoundCloud. Z czasem zaczęła wydawać także autorskie piosenki.

Szczególnie poruszający jest fakt, że w dniu śmierci influencerki zespół muzyczny Weird Genius, którego członkiem jest jej partner Reza Oktovian, odwołał zaplanowany koncert. Organizatorzy poinformowali wówczas o "nagłych i przykrych wiadomościach dotyczących jednego z członków zespołu", podkreślając, że nie jest on w stanie wystąpić na scenie. Kilka godzin później media obiegła informacja o śmierci Luli.

