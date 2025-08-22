Michał Koterski pręży opalony tors na sopockiej plaży! Zdjęcia "przed i po" robią furorę

Jeszcze niedawno Misiek Koterski był kojarzony z dodatkowymi kilogramami i rozczochranym luzem. Teraz wygląda, jakby szykował się na casting do „Słonecznego Patrolu”. Regularne treningi pod okiem specjalisty zrobiły swoje – a porównanie zdjęć „przed i po” mówi wszystko.

„Zero wymówek” – trener Koterskiego zdradza kulisy metamorfozy

Na Instastories jego trener zamieścił wymowna zapowiedź:

Zero wymówek. Dwa miesiące ciężkiej pracy = totalna zmiana. Kiedy inni gadają, my robimy swoje. To dopiero start wielkiej drogi. Stay tuned. Projekt, nad którym pracujemy z @misiekkoterski rozwali system”.

I trzeba przyznać – patrząc na nowe fotki Miśka, ten system chyba faktycznie jest już w drobnych kawałkach. Jakby tego było mało, aktor dorzucił jeszcze nagrania z sopockiej plaży. Opalone muskuły, pewny krok i szeroki uśmiech – wygląda na to, że Michał Koterski znalazł nową scenę do popisów. Internauci śmieją się, że to najlepszy „one man show” sezonu letniego.

Życie na zakrętach i happy end w tle

Trzeba przyznać, że droga Miśka do plażowej formy nie była prosta. Aktor nigdy nie ukrywał swoich zmagań z nałogami, które przez lata dawały mu się we znaki. Jednak w pewnym momencie powiedział „stop” – i to nie tylko dla siebie, ale też dla ukochanej Marceli Leszczak oraz ich synka Fryderyka. Zamiast hulaszczego życia wybrał stabilizację i rodzinę, a dziś do pakietu dorzuca jeszcze umięśnione ramiona i opalone barki. Internauci żartują, że teraz Marcela będzie miała w domu nie tylko partnera, ale też… osobistego ochroniarza.

Fani komentują: „Sopot już Twój!”

Na dowód nowej formy Koterski wrzuca nagrania z sopockiej plaży. Na filmikach prezentuje swoje opalone, wyrzeźbione mięśnie – i nie kryje dumy z efektów pracy. Internauci zasypują go komentarzami pełnymi podziwu i żartów, że „Misiek wygląda teraz jak hollywoodzki amant”.

Plaża Twoja, reszta nie ma startu.

Kto by pomyślał, że z imprezowego Misia wyrośnie sopocki Adonis.

Metamorfoza Miśka Koterskiego zaskoczyła wszystkich, ale wygląda na to, że aktor dopiero się rozkręca. Jeśli tak ma wyglądać jego „plażowy sezon”, to konkurencja w Sopocie nie ma z nim szans.

Galeria: Misiek Koterski pręży opalony tors na sopockiej plaży! Tak się zmieniał przez lata