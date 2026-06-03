"Morfeusz": ile odcinków ma polski serial i kiedy finał? Znamy daty premier

Biblioteka platformy SkyShowtime powiększyła się o kolejną polską produkcję. Tym razem twórcy postawili na mroczny, gangsterski kryminał. Serial "Morfeusz" zadebiutował na ekranach we wtorek, 2 czerwca, oferując widzom od razu dwa pierwsze odcinki.

"Morfeusz" na SkyShowtime. O czym opowiada fabuła?

Fabuła serialu skupia się wokół Piotra Leyera. Młody prawnik i wzorowy ojciec rodziny zostaje zmuszony do wejścia w brutalny świat mafijny po tym, jak jego brat ginie w tragicznych okolicznościach. Los sprawia, że bohater obejmuje stery w przestępczej organizacji, kierowanej wcześniej przez zamordowanego brata, a niegdyś przez ich ojca. Wbrew przewidywaniom, Piotr świetnie radzi sobie w nowej, niebezpiecznej rzeczywistości. Jego bezwzględne metody i skuteczność w działaniu błyskawicznie przynoszą mu autorytet i realną władzę, a on sam z każdym dniem przekracza kolejne moralne granice.

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Kogo zobaczymy w serialu "Morfeusz"? Znamy obsadę

Na ekranie nie zabraknie znanych nazwisk. W głównych rolach pojawią się m.in. Andrzej Grabowski, kojarzony choćby z kultowym "Pitbullem", a także Kamil Szeptycki, znany z produkcji "Chopin, Chopin!", Mateusz Kmiecik (występujący w serialu "Śleboda") oraz Sylwia Gola, aktorka grająca w "Rojście". Obsadę uzupełniają tacy aktorzy jak: Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Maciej Mikołajczyk czy Magdalena Wieczorek, a także Jan Błachowicz, Paweł Burczyk i Przemysław Stippa. Twórcy zaprosili do współpracy również gości specjalnych, wśród których znaleźli się Janusz Chabior, Michał Piróg czy raper Vienio (Piotr Więcławski).

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Ile odcinków ma "Morfeusz" i kiedy finał? Rozpiska premier

Odcinki polskiego kryminału "Morfeusz" będą udostępniane widzom co wtorek. Łącznie twórcy przygotowali siedem epizodów. Premiera dwóch pierwszych miała miejsce na platformie SkyShowtime 2 czerwca. Kiedy zatem zaplanowano emisję ostatniego z nich? Finałowy odcinek zobaczymy z początkiem lipca. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie planowanych premier:

Odcinek 1 - 2 czerwca

Odcinek 2 - 2 czerwca

Odcinek 3 - 9 czerwca

Odcinek 4 - 16 czerwca

Odcinek 5 - 23 czerwca

Odcinek 6 - 30 czerwca

Odcinek 7 - 7 lipca

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