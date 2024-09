Marcin Mroczek i Jarosław Bieniuk z dziećmi rozpoczęli rok szkolny

Początek roku szkolonego to ważne wydarzenie nie tylko dla dzieci, lecz także dla rodziców. W pierwszym dniu po wakacjach razem ze swoją córką Heleną do szkoły zawitała Kasia Cichopek. Zarówno dziewczynka, jak i jej mama zachwyciły swoimi stylizacjami. 2 września (w tym roku w ten dzień rozpoczynał się rok szkolny) nie zawiódł serialowy mąż Kasi z "M jak miłość". Marcin Mroczek to tata na medal - nie dość, że aktywnie spędzał wakacje ze swoimi synami, to 2 września zjawił się ze starszym, Ignacym (8 l.) na rozpoczęciu roku w jego placówce. Aktor zaopiekował się też przyjacielem syna. Z kolei w Gdyni do szkoły ruszył syn nieodżałowanej Ani Przybylskiej. Najmłodsze dziecko aktorki ma już 13 lat. I oczywiście może liczyć na swojego tatę - Jarosława Bieniuka, który ze związku z aktorką ma trójkę dzieci (Oliwię, Szymona i Jana). Były piłkarz reprezentacji Polski ma też 4-letniego syna Kazimierza ze związku z projektantką wnętrz Martyną Gliwińską.

Gwiazdy na rozpoczęciu roku szkolnego. Agnieszka Kaczorowska musiała zerwać z małżeńską tradycją

Nie tylko Kasia Cichopek, Marcin Mroczek i Jarosław Bieniuk razem ze swoimi dziećmi przeżywali początek roku szkolnego. Na profilach w mediach społecznościowych gwiazd roi się od fotek związanych ze startem nowego sezonu nauki. Fotkę ze swoim synem zamieścił m.in. detektyw Krzysztof Rutowski. Szkolne akcenty pojawiły się także na profilach takich celebrytów jak Kasia Tusk, Ania Lewandowskiej czy Edyta Pazury. Ten rok szkolny jest szczególny jednak przede wszystkim dla Agnieszki Kaczorowskiej. Słynna Bożenka z serialu "Klan" zmuszona była nawet zerwać z pewną małżeńską tradycją. - Szósta rocznica ślubu już we wrześniu. Przez ostatnie pięć lat na rocznicę ślubu wyjeżdżaliśmy na wakacje rodzinne gdzieś za granicę i celebrowaliśmy to w jakiś pięknych miejscach na świecie. W tym roku może wyjedziemy tylko na weekend, bo właśnie Emilka zaczyna szkołę i ta rzeczywistość będzie inna. To będzie ważny moment w jej życiu, więc chcemy, żeby była na miejscu - podkreśliła Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

