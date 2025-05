Nagły wzruszający komunikat od Beaty Kozidrak! Justyna Steczkowska błyskawicznie reaguje

Beata Kozidrak choroba

Beata Kozidrak jeszcze jesienią 2024 roku szalała na koncertach. Wielkie kontrowersje wywołał jej sensualny taniec, który wykonała podczas śpiewania piosenki "OK, OK, nic nie wiem, nic nie wiem...". Parę tygodni później gruchnęła wiadomość o chorobie legendarnej wokalistki grupy Bajm. Beata Kozidrak zawiesiła działalność sceniczną, nie pojawiła się nawet na gali Fryderyków 2025, mimo że została nagrodzona Złotym Fryderykiem. Piosenkarka zamieściła za to nagranie.

Bardzo chciałam osobiście odebrać tę wspaniałą nagrodę, ale lekarze postanowili inaczej, biorąc pod uwagę mój bezpieczny powrót do zdrowia. Dziękuję zatem wszystkim, którzy zadecydowali o przyznaniu Złotego Fryderyka właśnie mi. Nigdy nie marzyłam nawet, że moja muzyczna przygoda będzie tak długo trwała, nadając mojemu życiu sens. Udało mi się połączyć piękny, choć stresujący, zawód z udanym życiem prywatnym, z czego jestem bardzo dumna. Dziękuję moim kochanym córkom za to, że są ze mną - w trudnych, jak i w szczęśliwych chwilach. Dziękuję mojej siostrze Marioli za wsparcie, zwłaszcza w okresie choroby

- podkreśliła Beata Kozidrak, która zapowiedziała także powrót na scenę. Potem pojawiła się wiadomość, że nastąpić to ma 29 listopada. - Pracuję nad nowymi projektami muzycznymi, na które już dziś zapraszam Was z całego serca. 29 listopada w łódzkiej Atlas Arenie wystąpię z grupą KAMP! na jedynym koncercie. Dziękuję, że jesteście ze mną. Do zobaczenia na koncertach! - zdradziła wokalistka zespołu Bajm.

Beata Kozidrak z nagłym komunikatem. Justyna Steczkowska reaguje

Teraz Beata Kozidrak zamieściła kolejny komunikat. Gwiazda udostępniła go w mediach społecznościowych tuz po swoich urodzinach. Przypomnijmy, że wokalistka Bajmu 4 maja skończyła 65 lat.

Kochani, to wspaniałe uczucie poczuć, jak wiele osób pamiętało i celebrowało moje święto. Dziękuję za wszystkie piękne życzenia urodzinowe

- czytamy we wzruszającym komunikacie Beaty Kozidrak. Na ten wpis błyskawicznie zareagowała Justyna Steczkowska, która mimo nawału pracy związanej z występem na Eurowizji, znalazła czas na to, by napisać kilka ciepłych słów do koleżanki.

Kochana najlepszego!!! A przede wszystkim zdrowia

- takie życzenie Beacie Kozidrak publicznie złożyła Justyna Steczkowska i dodała wymowne trzy serduszka.