Małgorzata Tomaszewska mężowie, partner, dzieci

Małgorzata Tomaszewska ma za sobą dość burzliwy okres w życiu prywatnym. Po dwóch rozwodach prezenterka TVP ogłosiła, że jest w ciąży. Prowadząca program "Pytanie na śniadanie" jest już matką 6-letniego syna Enzo. Ojcem chłopca jest Turek Ahmet Seygi Yigit Tarci, który był drugim mężem Małgorzaty Tomaszewskiej. Po tym, gdy okazało się, że gwiazda TVP spodziewa się drugiego dziecka, jej rodzinna sytuacja znów się skomplikowała. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" konsekwentnie nie chce publicznie ujawnić, kto jest ojcem maleństwa. Zdradziła za to, że tym razem na świat przyjdzie dziewczynka, co ją bardzo ucieszyło. - Zawsze chciałam pierwszego chłopca i drugą dziewczynkę. Bo i ja zawsze marzyłam o starszym bracie - mówiła nam Małgorzata Tomaszewska. W rozmowie z portalem Świat Gwiazd prezenterka TVP ujawniła z kolei, jak na wieść o rodzeństwie zareagował Enzo.

Syn donosi na Małgorzatę Tomaszewską! Prezenterka TVP zdradza, co się dzieje w domu

Małgorzata Tomaszewska przygotowała syna na to, że niebawem będzie miał siostrę. Pewnego dnia Enzo powiedział do mamy, że on wstydzi się obcych ludzi. - I ja wtedy sobie zdałam sprawę, no faktycznie, on nie rozumie, że to będzie dzieciątko, które nie będzie słyszało, które nie będzie widziało. Że jak on będzie się chciał odezwać, to się odezwie, ale nie musi. I wówczas wytłumaczyłam mu i przestałam o tym tak dużo mówić - zdradziła prowadząca program "Pytanie na śniadanie". To, co stało się później, musiało mocno zaskoczyć prezenterkę TVP. Syn bowiem, czyli najbliższa dla niej osoba, zaczął na nią donosić! - Zaczął sam z siebie się mną opiekować. (...) On na mnie donosi i mówi, że mama dźwigała, gdzieś się schyliła. Jest przeuroczy - rozpływa się nad synem Małgorzata Tomaszewska.

