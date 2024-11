Narzeczona Hakiela podjęła decyzję w kwestii porodu za jego plecami? Te plany mocno go zdziwiły

Marcin Hakiel i Dominika Serowska to obecnie jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Po burzliwym rozstaniu z Katarzyną Cichopek, Hakiel znalazł szczęście u boku Dominiki, ich uczucie okazało się na tyle mocne, że zdecydowali się założyć rodzinę. Nowy związek tancerza przyciąga uwagę mediów i fanów, którzy bacznie śledzą każdy ich wspólny krok, a sami zakochani bardzo skutecznie podgrzewają atmosferę wokół siebie, chętnie pojawiając się na ściankach i w różnych programach. Choć Dominika wcześniej nie była osobą rozpoznawalną, to widać wyraźnie, że w balasku fleszy znakomicie się odnajduje, nic więc dziwnego, że towarzyszy ukochanemu niemal wszędzie.

Hakiel i Serowska wkrótce zostaną rodzicami

Hakiel, który wcześniej był częścią medialnie głośnego związku, wydaje się teraz bardziej świadomy granicy między życiem prywatnym a publicznym. Dominika Serowska, choć nie pochodzi ze świata celebrytów, świetnie odnajduje się w towarzystwie Marcina, wspierając go i jednocześnie pozostając wierna swoim zasadom. W wywiadach i na swoich mediach społecznościowych Marcin Hakiel niejednokrotnie podkreślał, że Dominika wnosi do jego życia spokój i poczucie bezpieczeństwa, co jest dla niego niezwykle ważne po burzliwych przeżyciach ostatnich lat. Tym razem ukochana zaskoczyła jednak nawet jego.

Hakiel z ukochaną w programie "Mamaland". Dominika zaskoczyła planami dotyczącymi porodu

Oboje byli gośćmi Pauliny Drażby w programie dla rodziców "Mamaland". W czasie rozmowy poruszono kwestię porodu, który zbliża się wielkimi krokami. Okazuje się, że pewne decyzje Dominika podjęła samodzielnie, a Marcin Hakiel był mocno zdziwiony jej deklaracją, że kobieta nie chce, by ukochany partnerował jej przy porodzie:

Wspólnie chyba niekoniecznie

- stwierdziła Dominika Serwoska, w sposób, który nie dopuszczał sprzeciwu.

Tak?

- zareagował zupełnie zaskoczony tancerz.

Tak. Marcin proponował. Na początku ciąży pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, aczkolwiek ja nie jestem fanką takich eksperymentów. Więc raczej nie

- stanowczo podsumowała ciężarna. Wygląda więc na to, że Dominika tę decyzję pozostawiła jedynie dla siebie. Zastanawiające jest także to, że rodzenie w towarzystwie partnera Dominika uznała za eksperyment. W dzisiejszych czasach to raczej standard, a nie żadna nowość.

Relacje Marcina Hakiela z dziećmi

Marcin Hakiel jest oddanym ojcem, a jego relacja z dziećmi jest dla niego priorytetem. Nowy związek z Dominiką Serowską nie wpłynął na jego podejście do rodzicielstwa – nadal angażuje się w życie swoich dzieci i dba o to, aby miały one stabilne wsparcie emocjonalne. Dominika wydaje się doskonale rozumieć, jak ważna jest dla niego rola ojca, i nie ingeruje w te relacje, co pokazuje jej dojrzałość i zrozumienie.

