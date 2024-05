Natasza Urbańska świeci pośladkami w sieci. Tak pracuje żona Józefowicza

Mucha ogłasza: to już koniec! Tym razem to nie żarty

Natasza Urbańska od wielu lat obecna jest w show-biznesie. Gwiazda w celebryckim świecie radzi sobie całkiem nieźle. Niedawno poleciała do Turcji. Nie pojechała tam jednak odpoczywać, a ciężko pracować. Na miejscu czekała ją bowiem sesja zdjęciowa, a także nagrania do najnowszego teledysku.

Natasza Urbańska świeci pośladkami w Turcji

Natasza Urbańska chyba poczuła lato w pełni, ponieważ na jej instagramowym koncie nie brakuje roznegliżowanych fotek. Jak można zauważyć na InstaStories Urbańskiej pogoda w Turcji jest znakomita. Gwiazda postanowiła ją wykorzystać i zrzucić z siebie zbędne ubrania. Do najnowszych fotek zapozowała w skąpym kostiumie kąpielowym w kolorze różowym.

Widać, że Urbańska doskonale czuje się w swoim ciele i nie ma żadnych kompleksów. Żona Janusza Józefowicza nie raz udostępniała fotki, na których była bardzo skąpo ubrana.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy internautów. Większość była pod wrażeniem jej smukłej sylwetki. Komplementom nie było końca.

"Piękna kobieta"

"Nataszka wyłaniasz się jak Wenus z tej piany!"

"Ładnie pani wygląda" - pisali zachwyceni internauci.

Jak o urodę dba Natasza Urbańska? Wszystko wyznała

Natasza to jedna z piękniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Artystka w jednym z wywiadów wyznała, jak dba o cerę, aby była promienna.

"Czasem używam mocniejszego serum z wysokiej półki, (...), a kiedy się skończy, sięgam po tańsze, np. apteczne marki. Lubię także polskie marki kremów. (...) Dokładam do nich kropelkę mojego ulubionego olejku paczuli" - mówiła w "Urodzie" w 2012 roku.

Urbańska otwarcie mówi także o tym, że stosuje zabiegi medycyny estetycznej.

"Wszystko w granicach rozsądku. Nie chcę się starzeć, ale też nie chcę wynaturzeń na mojej twarzy. Nigdy nic sobie nie wciskałam ani do ust, ani do policzków. Przeraża mnie to, że kobiety zaczynają się do siebie upodabniać, stając się ostrzykanymi awatarami. Natomiast dbanie o siebie i zapobieganie temu, co się będzie działo za kilka lat, jak najbardziej. Często oddaję się w ręce specjalistki. Stosuję lasery, mezoterapię" - wyjawiła w "Show" w 2018 roku.

