Nie zatańczył, ale może wygrać! Los Michała Czerneckiego się odwrócił

Czernecki od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Na swoim koncie ma zarówno komediowe, jak i dramatyczne role, które zdobyły uznanie krytyków i sympatię publiczności. Tym razem jednak nie o kolejną filmową premierę chodzi, lecz o docenienie jego dotychczasowych osiągnięć. Właśnie trafił na listę nominowanych do Telekamer 2025.

Los Michała Czerneckiego się odwrócił. Tego nikt się nie spodziewał!

Aktor nie może narzekać na brak propozycji zawodowych. Widzowie kojarzą go ze znanych produkcji, takich jak "Planeta singli", "Listy do M.", "Podatek od miłości". Pokazał również swoją wszechstronność, grając w Teatrze Telewizji, czym potwierdził, że świetnie odnajduje się nie tylko w repertuarze komercyjnym, ale też w rolach wymagających znacznie większego doświadczenia.

Nic dziwnego, że producenci "Tańca z Gwiazdami" zaprosili go do udziału w nowej odsłonie show. Czernecki zgodził się, a jego partnerką miała zostać Julia Suryś. Wszystko wskazywało na to, że będzie jednym z faworytów jubileuszowej edycji programu. Niestety, tuż przed startem show, aktor poinformował o rezygnacji. Powód był poważny, odnowiona kontuzja wykluczyła go z rywalizacji.

Dla wielu gwiazd utrata takiej szansy byłaby ogromnym ciosem. Jednak w przypadku Czerneckiego los szybko się odwrócił. Wkrótce po ogłoszeniu decyzji o wycofaniu się z programu, media poinformowały, że aktor znalazł się w gronie nominowanych do Telekamer. Wyróżnienie dotyczy kategorii "Najlepszy aktor", a zgłoszenie zawdzięcza swojej roli w serialu "Profilerka", gdzie wcielał się w członka zespołu śledczego. Na planie towarzyszyła mu Wiktoria Gorodecka, która także związana jest z "Tańcem z Gwiazdami", w którym obecnie bierze udział.

