Nie żyje dziecięca gwiazda ekranów. Serce 11-latki zatrzymało się aż 21 razy!

Nie żyje Millena Brandao. Miała zaledwie 11 lat

Millena Brandao stawiała pierwsze kroki na ekranie zanim ukończyła szkołę podstawową. Od dziecka brała udział w castingach oraz sesjach reklamowych. Swoje najpopularniejsze role zagrała w operze mydlanej "The Childhood of Romeo and Juliet" oraz serialu Netflixa "Sintonia". Fani wróżyli dziecięcej gwieździe świetlaną przyszłość. Niestety, rodzice Brandao poinformowali o śmierci nastolatki.

29 kwietnia Millena Brandao trafiła do szpitala w Sao Paulo z silnymi bólami głowy. Według informacji podanych przez portal the Mirror, lekarze początkowo podejrzewali u niej dengę - wirusową chorobę, która objawia się gorączką, bólami mięśni i stawów oraz wysypką. Mimo leczenia stan dziewczynki pogarszał się. Po dalszych badaniach u Milleny Brando zdiagnozowano raka mózgu.

2 maja w rozmowie z lokalnymi mediami mama aktorki, Thays Brando, wyznała, że w ciągu zaledwie 24 godzin stan jej córki znacznie się pogorszył. Na tym etapie lekarze zaczęli podejrzewać początek śmierci mózgu. Millena nie mogła już samodzielnie oddychać i została poddana intubacji.

Millena Brandao: Serce dziecięcej aktorki zatrzymało się aż 21 razy

Bliscy młodej aktorki prosili internautów o modlitwę. Rodzice nastolatki opublikowali nagranie, na którym widać ich uśmiechniętą córkę. "Chcemy odzyskać Twoją radość" - napisali na Instagramie. Zaledwie dzień później w mediach pojawiła się informacja o śmierci Milleny. Zmarła 2 maja, a lekarze do końca walczyli o jej życie. Przed śmiercią serce 11-latki zatrzymało się aż 21 razy.

Matka dziecięcej aktorki opublikowała na Instagramie list do swojej ukochanej córeczki.

2 maja straciliśmy naszą córeczkę, ale jestem pewna, że jest w ramionach naszego wszechmogącego ojca i w pięknym miejscu do zabawy. Wspomnienia, które stworzyliśmy razem pozostaną w mojej pamięci. Nigdy nie zapomnę jej radości, którą zarażała wszystkich wokół. Moja mała dziewczynko, bardzo za Tobą tęsknię i wiem, że będę tęsknić jeszcze bardziej w nadchodzących dniach! Byłaś światłem w naszym życiu i wiem, że stamtąd nadal będziesz nad nami czuwać i rozświetlać nasze życie. I będę Cię kochać na zawsze i zawsze będziesz w moim sercu - napisała Thays Brando.

Pod postem internauci składają kondolencje, nie mogąc pogodzić się z przedwczesną śmiercią dziewczynki. Pogrzeb Milleny Brandao odbył się w niedzielę, 4 maja. 11-latkę pożegnały tłumy żałobników.

