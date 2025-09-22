Nie żyje Piotr Piesik. Miał 63 lata

Nie żyje Piotr Piesik. Miał 63 lata. Przykrą wiadomość o jego śmierci przekazał portal "Zawsze Pomorze", z którym przez lata był związany.

Z ogromnym żalem i niedowierzaniem przyszło nam Państwa poinformować, że nie żyje nasz redakcyjny, wieloletni kolega i przyjaciel Piotr Piesik. Zmarł w Portugalii, gdzie wypoczywał podczas urlopu - przekazano w oświadczeniu.

Piotr Piesik zmarł podczas nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w Portugalii. Dziennikarz zaledwie kilka dni wcześniej rozpoczął wyczekiwany urlop. Informację o jego nagłej śmierci przekazał redakcji syn Piesika. Na razie nie jest znana dokładna przyczyna śmierci redaktora.

[...] To nie do uwierzenia, że tak wesoły, pogodny, dowcipny, życzliwy i otwarty na ludzi człowiek odszedł od nas tak nieoczekiwanie, tak szybko, za szybko.

Przyjaciele i znajomi żegnają Piotra Piesika. "Dziękujemy, że Byłeś z nami"

Pochodzący z Malborka dziennikarz zaczynał karierę w redakcji "Wiadomości Elbląskich". Jako publicysta, dziennikarz prasowy oraz radiowy współpracował z wieloma tytułami. Jego teksty ukazywały się m.in. w "Dzienniku Zachodnim", "Dzienniku Bałtyckim". Prowadził audycje w Radiu City, Radio Malbork czy częstochowskiej telewizji Orion. W 2000 roku został redaktorem naczelnym "Życia Częstochowy". Pracował również w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji.

Niespodziewana śmierć Piotra Piesika pogrążyła w żałobie środowisko dziennikarskie. Przyjaciele i znajomi z redakcji nie mogą pogodzić się z jego nagłym odejściem. Wspominają zmarłego w pięknych słowach.

Pisząc o Piotrze, trzeba jednak podkreślić, że przede wszystkim był wspaniałym człowiekiem, na którego mogliśmy liczyć i którego zawsze będziemy pamiętać. Dziękujemy, że Byłeś z nami. To ogromny zaszczyt, że mogliśmy z Tobą tworzyć tak ważny dla nas projekt, jak Radio Malbork - napisano na stronie radia.

