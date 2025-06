Devin Harjes, aktor ceniony za intensywne, często mroczne kreacje, odszedł 27 maja 2025 roku. Choć nie był postacią pierwszoplanową w hollywoodzkich superprodukcjach, zyskał uznanie dzięki autentycznym i interesującym rolom, które zapadały w pamięć widzów. Jego odejście wywołało poruszenie wśród fanów oraz środowiska filmowego, które ceniło go nie tylko za talent, ale również za skromność i niebywały profesjonalizm.

Devin Harjes nie żyje. Miał tylko 41 lat

Devin Harjes przyszedł na świat 27 lipca 1983 roku w Teksasie. Już od najmłodszych lat interesował się aktorstwem, co popchnęło go do rozpoczęcia edukacji artystycznej. Kształcił się w prestiżowych nowojorskich szkołach teatralnych i przez pierwsze lata kariery związany był głównie z teatrem. Występował w produkcjach off-Broadway i zdobywał doświadczenie w krótkich metrażach oraz projektach niezależnych.

Przełomem w jego karierze okazała się rola legendarnego boksera Jacka Dempsey’a w dwóch odcinkach "Zakazanego imperium" – kultowego serialu HBO. Mimo krótkiego występu, Harjes zwrócił na siebie uwagę producentów i krytyków. Wkrótce potem pojawiły się kolejne propozycje – zagrał m.in. w "Gotham", wcielając się w postać z pogranicza prawa i chaosu, idealnie wpisując się w mroczny klimat uniwersum DC.

W kolejnych latach mogliśmy go oglądać w produkcjach takich jak "Daredevil" – jednej z najpopularniejszych adaptacji komiksów Marvela, a także w "Orange Is the New Black", gdzie udowodnił swoją wszechstronność. Harjes nie bał się ról trudnych i wymagających emocjonalnie, często portretując postaci z pogranicza światła i cienia.

Artysta pojawił się również w filmie biograficznym "Zbuntowany w zbożu", opowiadającym o życiu pisarza J.D. Salingera. Partnerował tam Nicholasowi Houltowi, a jego występ zebrał pochwały za autentyzm i głębię.

