Nie żyje znany scenarzysta. Współpracował z Romanem Polańskim

Piotr Stramowski o relacjach z byłą żoną. To dlatego się rozstali?

Robert Towne urodził się 23 listopada 1934 roku w Los Angeles w Kalifornii. Przed laty myślał o rozpoczęciu kariery aktorskiej. Chodził nawet na warsztaty, które prowadził Jeff Corey. Ciekawostką jest to, że w jego grupie był też sam Jack Nicholson, z którym przez pewien czas Robert wynajmował mieszkanie. To właśnie wtedy panowie mieli ze sobą pierwszy raz kontakt, co zaowocowało ich współpracą w przyszłości.

Zobacz też: Bardzo smutne wieści z TVP. Nie żyje ważna postać

Robert Towne pierwsze kroki w branży stawiał u Rogera Cormana. Który szerszej publiczności znany jest jako jeden z ikonicznych reżyserów filmów klasy B. Towne debiutował również jako aktor oraz scenarzysta w filmie "Ostatnia kobieta na Ziemi". Pracował też w telewizji, gdzie pisał odcinki do popularnych seriali.

Zobacz też: Janusz Rewiński nie żyje. Był posłem i pomysłodawcą jednej z najbardziej znanych partii: Polskiej Partii Przyjaciół Piwa

To jednak film "Bonnie i Clyde" Arthura Penna stał się jednym z ważniejszych w jego karierze. To właśnie ten obraz sprawił, że z dnia na dzień stał się z najbardziej rozchwytywanych doradców scenariuszowych w Hollywood.

Zobacz też: Nie żyje znany pisarz. Miał atak serca

Uznanie przyniosły mu scenariusze "Ostatni rozkaz" i "Szampon". Największym sukcesem okazał się dla niego jednak film "Chinatown" Romana Polańskiego. Film był niekwestionowanym hitem. Akademia Filmowa wyróżniła go aż 11 nominacjami do Oscara. Ostatecznie przyznano jednak jedną nagrodę - za scenariusz Towne'a.

Zobacz też: Tragiczne informacje z planu "Nasz nowy dom". Nie żyje uczestniczka programu, osierociła wnuczkę, którą wychowywała samotnie

Robert Towne nie żyje

Scenarzysta i reżyser zmarł 1 lipca 2024 roku. Informację o jego śmierci przekazała reprezentująca go agencja PR-owa McClure & Associates. Artysta miał 89 lat. Do tej pory nie podano przyczyny jego śmierci.

Zobacz też: Nie żyje znany pisarz. Tragiczną informację potwierdziła przyjaciółka

Zobacz naszą galerię: Groby znanych Polaków na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Niezapomniani, maj 2023

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak, na pewno istnieje Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym Nie, to bzdura