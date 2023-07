Niewiarygodne, co zrobił fan Dody! Zostanie to z nim na długie lata! Głos zabrała sama piosenkarka

Łzy cisną się do oczu, gdy widzi się, jaką relację miała Sylwia Peretti ze swoim synem. Poprowadził ją do ołtarza i był jej najlepszym kumplem

Doda swoją przygodę ze sceną rozpoczęła 25 lat temu. Na początku był teatr Buffo, później zespół Virgin. Niedługo później Dorota Rabczewska zdecydowała się na solową karierę. Od tamtego czasu jest niekwestionowanie najpopularniejszą polską piosenkarką. Wyjątkowo ważni w jej życiu są jej fani, którzy wspierają Dodę od początków muzycznej kariery i są z nią na dobre i na złe. Jeden z fanów zrobił ostatnio coś nieprawdopodobnego. Głos w sprawie zabrała sama Doda.

Niewiarygodne, co zrobił fan Dody. Piosenkarka zabrała głos!

Doda na swoim Instagramie pokazała niedawno rękę jednego ze swoich fanów. Na ramieniu możemy zobaczyć tatuaż z nagą piosenkarką. Tak skomentowała to Doda:

- Proszę nie wyśmiewać, nie oceniać ani krytykować - Lasery kosztują, dużo cenniejszy jest FAKT, że co najmniej co dziesiąty mój fan ma jakąś pamiątkę na ciele związaną ze mną, czy to cytat z piosenki ,czy to mój wizerunek ,czy Logo płyty, czy datę super koncertu albo Co mnie najbardziej stresuje mój podpis wykonane na czyimś ciele który następnie identycznej formie zostaję wytatuowany - podumowała Doda.

