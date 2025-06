Niezwykłe, co stało się na pogrzebie Wojciecha Trzcińskiego. Słowa Haliny Frąckowiak dogłębnie poruszyły żałobników

Wojciech Trzciński zmarł 1 lutego 2025 roku. O tym, jak ważną postacią był dla polskiej muzyki rozrywkowej, świadczyć może to, ile wielkich gwiazd przyszło na jego ostatnie pożegnanie. To, co stało się na pogrzebie Wojciecha Trzcińskiego, było niezwykłe, a słowa Haliny Frąckowiak dogłębnie poruszyły żałobników. 15 czerwca na festiwalu w Opolu odbył się koncert "Małe tęsknoty", poświęcony pamięci i twórczości kompozytora.