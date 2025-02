Pogrzeb ikony polskiej muzyki. Wszystkich przebił Andrzej Duda! Wśród żałobników Torbicka, Frąckowiak i Krawczyk

Adam Sztaba wziął "rozwód kościelny". Wyznał przez co musiał przejść

Pogrzeb Wojciecha Trzcińskiego. Tłum gwiazd uczestniczył w ostatniej drodze kompozytora

Pogrzeb Wojciecha Trzcińskiego był bardzo uroczysty. Nie może to dziwić, bowiem zmarły artysta był postacią niezwykłą. To on skomponował tak wielkie przeboje jak: "Byle było tak", "Jak minął dzień?" (oba utwory śpiewał Krzysztof Krawczyk), "Dancing Queen" (Halina Frąckowiak), "Małe tęsknoty" (Krystyna Prońko), "Żegnaj lato na rok" (Zdzisława Sośnicka) czy "Nie będę Julią" i "Hi-fi" (Wanda i Banda). Wojciech Trzciński zmarł 1 lutego. 16 dni później, 17 lutego, odbył się pogrzeb kompozytora. Nie zabrakło na nim plejady naszych gwiazd. Wśród żałobników znaleźli się m.in. wspomniana Halina Frąckowiak, Grażyna Torbicka, Ewa Krawczyk, Maria Szabłowska, Adam Sztaba czy Michał Milowicz. W ostatniej drodze Wojciecha Trzcińskiego uczestniczył także Tomasz Siemoniak, szef MSWiA. Wszystkich przebił jednak Andrzej Duda, który choć sam nie był na uroczystości, zdecydował się na niezwykły gest wobec zmarłego artysty.

Pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego. Gdy on zaśpiewał, żałobnikom ciarki przeszły po plecach! Przejmujące wideo

Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył Wojciecha Trzcińskiego. Przemawiali m.in ministra kultury i Halina Frąckowiak

Prezydent RP pośmiertnie bowiem uhonorował artystę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej". Na pogrzebie Wojciecha Trzcińskiego w imieniu Andrzeja Dudy odznaczenie na ręce rodziny kompozytora przekazał społeczny doradca prezydenta Tadeusz Deszkiewicz, który osobiście znał Wojciecha Trzcińskiego.

Znaliśmy się pół wieku (...) Zapamiętałem Wojtka jako człowieka niezwykle ciepłego, dobrego, człowieka o ogromnym poczuciu humoru i człowieka, z którym można rozmawiać o wszystkim (...) To był naprawdę wielki twórca (...) Żegnamy cię Wojtku, ale pozostawiłeś po sobie opus magnum. Twoja muzyka jest czymś, co pozostanie na zawsze

- podkreślił doradca Andrzeja Dudy. W trakcie ostatniego pożegnania kompozytora głos zabrała także m.in. ministra kultury i dziedzictwa narodowego Halina Wróblewska.

Jego twórczość kształtowała muzyczny pejzaż naszego kraju i stała się nierozerwalnym elementem tożsamości naszej, naszych ojców, ale także i naszych dzieci, kolejnych pokoleń słuchaczy

- zaznaczyła.

Z kolei Halina Frąckowiak podziękowała Wojciechowi Trzcińskiemu "za piękną muzykę".

Pan Bóg obdarzył cię ogromną wrażliwością i talentem muzycznym, inteligencją twórczą (...) Przełożyłeś to na piękne brzmienia, melodie i aranżacje. (...) Chciałam ci podziękować na to, że cię spotkałam. Za nasze rozmowy, twoją przyjaźń i za twoją mądrość. Za wszystko to, czego uczyłam się przez te lata naszych spotkań

- mówiła poruszona wokalistka.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Wojciecha Trzcińskiego

